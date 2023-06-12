На Одещині у місцевому ставку потонув чоловік

Водолази дістають потопельника. Фото: ДСНС в Одеській області

В Болградському районі на місцевій водоймі потонув чоловік. Водолази дістали тіло потопельника.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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Обставини загибелі

Напередодні ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за межами села Мирнопілля, Болградського району, у місцевий став пішов купатись чоловік 1974 року народження та зник. Сьогодні зранку водолази ДСНС дістали з води тіло чоловіка.

"Шановні громадяни, нагадуємо, що офіційних місць для купання в Одеській області не встановлено. Не нехтуйте забороною щодо відвідування водних обʼєктів. Запам’ятайте, вода не пробачає помилок", — наголосили в ДСНС.

Зазначимо, в Ізмаїльському районі під час риболовлі зникли двоє чоловіків. Згодом їх виявили водолази на дні озера Катрал.

Порятунок людей та тварин

Нагадаємо, на Хаджибейському лимані мало не потонув чоловік під час відпочинку з друзями. У важкому стані його госпіталізували в Одеську обласну клінічну лікарню.

Крім того, одеські рятувальники приходять на допомогу не тільки людям, а й беззахисним чотирилапим друзям. В Суворовському районі Одеси, випадково у вигрібну яму потрапив пес, але пожежники вчасно прийшли на порятунок.