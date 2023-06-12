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В Одесской области в местном пруду утонул мужчина

12 июня 2023 17:45
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области в местном пруду утонул мужчина
Водолазы достают утопленника. Фото: ГСЧС в Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Болградском районе на местном водоеме утонул мужчина. Водолазы достали тело утопленника.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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Обстоятельства гибели

Накануне вечером в Службу спасения поступило сообщение о том, что за пределами села Мирнополье, Болградского района, в местном озере купался мужчина 1974 года рождения и пропал. Сегодня утром водолазы ГСЧС достали из воды тело мужчины.

"Уважаемые граждане, напоминаем, что официальные места для купания в Одесской области не установлены. Не пренебрегайте запретом на посещение водных объектов. Запомните, вода не прощает ошибок", — подчеркнули в ГСЧС.

Отметим, в Измаильском районе во время рыбалки исчезли двое мужчин. Впоследствии их обнаружили водолазы на дне озера Катрал.

Спасение людей и животных

Напомним, на Хаджибейском лимане чуть не утонул мужчина во время отдыха с друзьями. В тяжелом состоянии он госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу.

Кроме того, одесские спасатели приходят на помощь не только людям, но и беззащитным четырехлапым друзьям. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на спасение.

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