Ледь не потонув: на Одещині чоловіка дістали з Хаджибейського лиману

Медики швидкої допомоги. Фото: Центр екстреної медичної допомоги

На Хаджибейському лимані мало не потонув чоловік під час відпочинку з друзями. У важкому стані його госпіталізували в Одеську обласну клінічну лікарню.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Читайте також:

На допомогу прийшли лікарі

В Одеській області під час відпочинку з друзями на Хаджибейському лимані ледь не потонув чоловік.

Після дзвінка на лінію 103 на місце була спрямована бригада у складі фельдшера Анни Кравченко та водія Євгена Пономаренка з пункту постійного базування ЕМД в селі Маринівка Одеського району.

Стан постраждалого

Прибувши за вказаною адресою за декілька хвилин і оглянувши потерпілого, фельдшер встановила чоловікові діагноз "неповне утоплення у прісній воді, епілепсія поза нападу". У важкому стані пацієнта госпіталізовано до Одеської обласної клінічної лікарні.

"Нагадуємо, що під час відпочинку на воді слід бути вкрай уважними та обережними. Слід купатися лише у визначених для цього місцях і не заходити в воду у стані алкогольного сп'яніння. Також закликаємо батьків пильнувати маленьких дітей, щоб не допустити трагедії", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в Ізмаїльському районі під час риболовлі зникли двоє чоловіків. Згодом їх виявили водолази на дні озера Катрал.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі лиман Бурнас стрімко міліє. Вода відійшла від берега на 200 метрів, а сама водойма почала цвісти.