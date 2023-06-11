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На Хаджибейському лимані врятували чоловіка

11 червня 2023 18:15
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Беженар Тетяна
журналіст
Ледь не потонув: на Одещині чоловіка дістали з Хаджибейського лиману
Медики швидкої допомоги. Фото: Центр екстреної медичної допомоги
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На Хаджибейському лимані мало не потонув чоловік під час відпочинку з друзями. У важкому стані його госпіталізували в Одеську обласну клінічну лікарню.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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В Одеській області під час відпочинку з друзями на Хаджибейському лимані ледь не потонув чоловік.

Після дзвінка на лінію 103 на місце була спрямована бригада у складі фельдшера Анни Кравченко та водія Євгена Пономаренка з пункту постійного базування ЕМД в селі Маринівка Одеського району.

Стан постраждалого

Прибувши за вказаною адресою за декілька хвилин і оглянувши потерпілого, фельдшер встановила чоловікові діагноз "неповне утоплення у прісній воді, епілепсія поза нападу". У важкому стані пацієнта госпіталізовано до Одеської обласної клінічної лікарні.

"Нагадуємо, що під час відпочинку на воді слід бути вкрай уважними та обережними. Слід купатися лише у визначених для цього місцях і не заходити в воду у стані алкогольного сп'яніння. Також закликаємо батьків пильнувати маленьких дітей, щоб не допустити трагедії", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в Ізмаїльському районі під час риболовлі зникли двоє чоловіків. Згодом їх виявили водолази на дні озера Катрал.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі лиман Бурнас стрімко міліє. Вода відійшла від берега на 200 метрів, а сама водойма почала цвісти.

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