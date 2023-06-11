Едва не утонул: в Одесской области мужчину достали из Хаджибейского лимана

Медики скорой помощи. Фото: Центр экстренной медицинской помощи

На Хаджибейском лимане чуть не утонул мужчина во время отдыха с друзьями. В тяжелом состоянии он госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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В Одесской области во время отдыха с друзьями на Хаджибейском лимане чуть не утонул мужчина.

После звонка на линию 103, на место была направлена бригада в составе фельдшера Анны Кравченко и водителя Евгения Пономаренко с пункта постоянного базирования в селе Мариновка Одесского района.

Состояние пострадавшего

Прибыв по указанному адресу через несколько минут и осмотрев потерпевшего, фельдшер установила мужчине диагноз "неполное утопление в пресной воде, эпилепсия вне нападения". В тяжелом состоянии пациент был госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу.

"Напоминаем, что во время отдыха на воде следует быть крайне внимательными и осторожными. Следует купаться только в определенных для этого местах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также призываем родителей следить за маленькими детьми, чтобы не допустить трагедии", — говорится в сообщении.

Отметим, в Измаильском районе во время рыбалки исчезли двое мужчин. Впоследствии их обнаружили водолазы на дне озера Катрал.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе лиман Бурнас стремительно мелеет. Вода отошла от берега на 200 метров, а сам водоем начал цвести.