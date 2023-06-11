Едва не утонул: в Одесской области мужчину достали из Хаджибейского лимана

На Хаджибейском лимане спасли мужчину
На Хаджибейском лимане чуть не утонул мужчина во время отдыха с друзьями. В тяжелом состоянии он госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу.
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.
На помощь пришли врачи
В Одесской области во время отдыха с друзьями на Хаджибейском лимане чуть не утонул мужчина.
После звонка на линию 103, на место была направлена бригада в составе фельдшера Анны Кравченко и водителя Евгения Пономаренко с пункта постоянного базирования в селе Мариновка Одесского района.
Состояние пострадавшего
Прибыв по указанному адресу через несколько минут и осмотрев потерпевшего, фельдшер установила мужчине диагноз "неполное утопление в пресной воде, эпилепсия вне нападения". В тяжелом состоянии пациент был госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу.
"Напоминаем, что во время отдыха на воде следует быть крайне внимательными и осторожными. Следует купаться только в определенных для этого местах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также призываем родителей следить за маленькими детьми, чтобы не допустить трагедии", — говорится в сообщении.
Отметим, в Измаильском районе во время рыбалки исчезли двое мужчин. Впоследствии их обнаружили водолазы на дне озера Катрал.
Напомним, в Белгород-Днестровском районе лиман Бурнас стремительно мелеет. Вода отошла от берега на 200 метров, а сам водоем начал цвести.