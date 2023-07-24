Трагический отдых: в Одесской области двое парней начали тонуть в Дунае

Поисковая операция ГСЧС. Фото: ГСЧС

В Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое ребят, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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К счастью, на месте происшествия находился спасатель из 31 пожарной части, который, услышав крики о помощи, не растерялся и, вместе со своим товарищем, немедленно взялся за спасательную операцию.

Мужчинам удалось вытащить одного парня, но другого не нашли. По данным Службы ГСЧС, проведено обследование площади 0,5 км² поверхности воды, 1200 м² дна и 3 км береговой полосы, но пропавшего до сих пор не удалось найти.

К поисковой операции, привлечены 3 единицы пожарной техники, катер "Прогресс" и 10 человек, включая 2 водолаза. Поиски продолжаются без остановки.

Поиски утопленника. Фото: ГСЧС

Напомним, пограничники Измаильского отряда спасли члена экипажа судна под флагом Германии. Он выпал за борт на реке Дунай вблизи города Килия.

Отметим, что на Хаджибейском лимане чуть не утонул мужчина во время отдыха с друзьями. В тяжелом состоянии он госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу.

Также мы писали, что в Болградском районе в местном водоеме утонул мужчина. Водолазы достали тело утопленника.