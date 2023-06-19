Під Одесою у басейні ледь не потонула п’ятирічна дівчинка

Медики швидкої допомоги. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

У місті Чорноморськ дитина ледь не втопилася у басейні. Дівчинку врятували лікарі швидкої допомоги, які вчасно приїхали на виклик.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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На виклик із класифікацією "критичний" бригада №82 Підстанції №8 Центру ЕМД м.Чорноморськ у складі лікаря Олександра Мамонтова, фельдшера Анастасії Стаматиної та водія Миколая Галкіна прибула за лічені хвилини.

"5-річній дівчинці у стані після неповного утоплення у прісній воді була надана необхідна медична допомога, після чого її було екстрено доправлено до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на Хаджибейському лимані мало не потонув чоловік під час відпочинку з друзями. У важкому стані його госпіталізували в Одеську обласну клінічну лікарню.

Нагадаємо, у Болградському районі у місцевій водоймі потонув чоловік. Водолази дістали тіло потопельника.