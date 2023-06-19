Під Одесою у басейні ледь не потонула п’ятирічна дівчинка
У місті Чорноморськ дитина ледь не втопилася у басейні. Дівчинку врятували лікарі швидкої допомоги, які вчасно приїхали на виклик.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.
Єдина оперативна диспетчерська служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримала виклик до міста Чорноморськ щодо утоплення дитини в басейні.
На виклик із класифікацією "критичний" бригада №82 Підстанції №8 Центру ЕМД м.Чорноморськ у складі лікаря Олександра Мамонтова, фельдшера Анастасії Стаматиної та водія Миколая Галкіна прибула за лічені хвилини.
"5-річній дівчинці у стані після неповного утоплення у прісній воді була надана необхідна медична допомога, після чого її було екстрено доправлено до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні",— йдеться у повідомленні.
Зазначимо, на Хаджибейському лимані мало не потонув чоловік під час відпочинку з друзями. У важкому стані його госпіталізували в Одеську обласну клінічну лікарню.
Нагадаємо, у Болградському районі у місцевій водоймі потонув чоловік. Водолази дістали тіло потопельника.