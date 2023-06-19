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Под Одессой в бассейне чуть не утонула пятилетняя девочка

19 июня 2023 11:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Под Одессой в бассейне чуть не утонула пятилетняя девочка
Медики скорой помощи. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В городе Черноморск ребенок едва не утонул в бассейне. Девочка была спасена врачами скорой помощи, которые вовремя приехали на вызов.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Единственная оперативная диспетчерская служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получила вызов в Черноморск об утоплении ребенка в бассейне.

По вызову с классификацией "критический" бригада №82 Подстанции №8 Центра ЭМД г. Черноморск в составе врача Александра Мамонтова, фельдшера Анастасии Стаматиной и водителя Николая Галкина прибыла в считанные минуты.

"5-летней девочке в состоянии после неполного утопления в пресной воде была оказана необходимая медицинская помощь, после чего она была экстренно доставлена в Одесскую областную детскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.

Отметим, что на Хаджибейском лимане чуть не утонул мужчина во время отдыха с друзьями. В тяжелом состоянии он госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу.

Напомним, в Болградском районе в местном водоеме утонул мужчина. Водолазы достали тело утопленника.

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