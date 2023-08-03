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В Одесской области растет количество утопленников: в чем причина

3 августа 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области растет количество утопленников: в чем причина
Человек тонет. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области действует запрет купания в море из-за минной опасности и подрыва дамбы Каховской ГЭС. Впрочем, с начала лета уже несколько человек утонули в Черном море.

Об этом сообщает директор департамента по гражданской защите, оборонной работе и взаимодействию с правоохранительными органами Одесской ОВА Сергей Готко.

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Запрет посещения пляжей

В Одесской области действует ограничение пребывания лиц в пляжных зонах, а также ограничено движение транспортных средств в прибрежных границах Черного моря. Однако, несмотря на все предупреждения, количество трагических случаев на водоемах только увеличивается.

Сергей Готко. Фото: Медиацентр Украина - Одесса
Сергей Готко. Фото: Медиацентр Украина - Одесса

"Однако, несмотря на предупреждение и запрет купаться из-за минной опасности и опасности инфекционных заболеваний, количество погибших людей на водных объектах только возросло. На 3 августа 2023 года уже погибли 25 человек, 21 мужчина и две женщины. Среди погибших двое мальчиков. 10 человек погибли в июле. В прошлом году за такой же период погибли 20 человек, среди них двое детей", — рассказал Сергей Готко.

Основные причины смерти на водоемах

Среди погибших три человека утонули в море, семь — в реках, и 15 — на закрытых водоемах. Главными причинами трагедий, указанных должностным лицом, является неосторожное обращение на воде, игнорирование личной безопасности во время купания в опасных местах и погружение в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое ребят, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.

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