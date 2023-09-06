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Трагедия на побережье Одессы: 19-летний юноша утонул во время купания

6 сентября 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Трагедия на побережье Одессы: 19-летний юноша утонул во время купания
Спасатели достают тело утопленника. Фото: ГСЧС в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На одном из пляжей Одессы, где во время купания в море исчез молодой человек, которому было всего 19 лет. Тело парня нашли спасатели.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Сегодня утром команда водолазов ГСЧС начала интенсивный поиск молодого человека. Тело пропавшего утопленника изъяли из акватории моря и передали правоохранителям.

Спасатели ищут тело 19-летнего парня. Фото: ГСЧС в Одесской области
Спасатели ищут тело 19-летнего парня. Фото: ГСЧС в Одесской области

"Мы напоминаем каждому сознательному гражданину о том, что ваша безопасность в первую очередь в ваших руках! Поэтому, пожалуйста, рассчитывайте свои возможности и соблюдайте установленные правила, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций и уберечь собственную жизнь!", — говорится в сообщении.

Открытие пляжей в Одессе

Море очистилось после подрыва Каховской ГЭС, поэтому в Одессе открыли для посещения некоторые пляжи. В ОВА опубликован список открытых мест для отдыха. Правила поведения и на каких пляжах разрешено купаться — читайте в материале.

Отметим, перед открытием дополнительных пляжей необходимо иметь подробные данные об акватории, осуществить обследование и принять меры по устранению опасных предметов. Впрочем, даже полная проверка не гарантирует 100% безопасности.

Напомним, недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое ребят, 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.

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