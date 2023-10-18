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В Одесской области обнаружили военного-утопленника

18 октября 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области обнаружили военного-утопленника
Криминалисты работают с поличным. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на черноморском побережье обнаружили тело военного. Случай произошел в поселке Лиманском, на месте работают все необходимые службы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Известно, что погибшим оказался боец нацгвардии, находящийся в отпуске. Подробности устанавливаются.

Правила поведения на воде

  • Безопаснее отдыхать на воде в светлую часть суток.
  • Купаться в спокойную безветренную погоду при скорости ветра до 10м/сек, температуре воды — не ниже +18°С, воздух — не ниже +24°С.
  • Заходить в воду необходимо медленно, позволяя телу адаптироваться к изменению температуры воздуха и воды.
  • Не рекомендуется купаться в одиночку у крутых, обрывистых и заросших густой растительностью берегов.

Напомним, недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай в городе Рени Измаильского района Одесской области. Двое ребят 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.

Кроме того, пограничники измаильского отряда спасли члена экипажа судна под флагом Германии. Он выпал за борт на реке Дунай вблизи города Килия.

Отметим, что на Хаджибейском лимане чуть не утонул мужчина во время отдыха с друзьями. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Одесскую областную клиническую больницу.

Также мы писали, что в Болградском районе в местном водоеме утонул мужчина. Водолазы достали тело утопленника.

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