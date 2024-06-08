Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одеській області на водоймі загинув 10-річний хлопчик — подробиці arrow

В Одеській області на водоймі загинув 10-річний хлопчик — подробиці

8 червня 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Трагічна загибель 10-річного хлопчика на водоймі в Одеській області
Люди надають першу допомогу дитині. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Поліцейські розслідують обставини трагічної загибелі 10-річного хлопчика на водоймі у Роздільнянському районі Одещини. Відомо, що малолітній був на відпочинку біля місцевого ставка з батьком. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області

Читайте також:

Деталі трагедії

Попередньо встановлено, що хлопчик із татом пішов на ставок, та під час того, як син купався, батько, який знаходився на березі, відволікся та випустив малого з поля зору, і той зник. Чоловік разом з односельцями, що були поряд, кинулися його шукати й через деякий час витягнули хлопця непритомного з води. Врятувати дитину не вдалося. Правоохоронці повідомили, що крім загиблого хлопчика, в родині ще шестеро дітей. У поле зору правоохоронців сім’я не потрапляла і за місцем мешкання характеризується позитивно.

На Одещині хлопчик втопився у ставку
Ставок у якому загинув малолітній хлопець. Фото: Нацполіція

Слідчі відкрили провадження

Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Тіло дитини буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліцейські вкотре закликають батьків пильнувати маленьких дітей та дбати про їхню безпеку у побуті та на відпочинку. Малеча не завжди може оцінити рівень небезпеки та дати собі раду. 

Нагадаємо, нещодавно у Болградському районі у ставку загинув 7-річний хлопчик. Біля водойми він був без супроводу дорослих, послизнувся на плитах дамби й впав у воду.

трагедія
Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
діти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна