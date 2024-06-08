Трагічна загибель 10-річного хлопчика на водоймі в Одеській області

Люди надають першу допомогу дитині. Фото: Нацполіція

Поліцейські розслідують обставини трагічної загибелі 10-річного хлопчика на водоймі у Роздільнянському районі Одещини. Відомо, що малолітній був на відпочинку біля місцевого ставка з батьком.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі трагедії

Попередньо встановлено, що хлопчик із татом пішов на ставок, та під час того, як син купався, батько, який знаходився на березі, відволікся та випустив малого з поля зору, і той зник. Чоловік разом з односельцями, що були поряд, кинулися його шукати й через деякий час витягнули хлопця непритомного з води. Врятувати дитину не вдалося. Правоохоронці повідомили, що крім загиблого хлопчика, в родині ще шестеро дітей. У поле зору правоохоронців сім’я не потрапляла і за місцем мешкання характеризується позитивно.

Ставок у якому загинув малолітній хлопець. Фото: Нацполіція

Слідчі відкрили провадження

Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Тіло дитини буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліцейські вкотре закликають батьків пильнувати маленьких дітей та дбати про їхню безпеку у побуті та на відпочинку. Малеча не завжди може оцінити рівень небезпеки та дати собі раду.

Нагадаємо, нещодавно у Болградському районі у ставку загинув 7-річний хлопчик. Біля водойми він був без супроводу дорослих, послизнувся на плитах дамби й впав у воду.