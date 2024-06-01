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Пішов з дому ще увечері — на Одещині шукають трирічного хлопчика

1 червня 2024 11:35
оновлено: 12:08
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Пішов з дому ще увечері — на Одещині шукають трирічного хлопчика
Хлопчик, який пішов з дому на Одещині. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У селі Борисівка Білгород-Дністровського з учорашнього вечора шукають маленького Івана Мельника, якого востаннє бачили із домашнім собакою на прізвисько "Хаті". Наразі уже обстежені населені пункти, поля та дороги, що ведуть до райцентру Татарбунари.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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У поліції повідомили, що Іванка, знайшли живим та неушкодженим. Хлопчика виявили за п’ять кілометрів від дому, у посадці між селами Борисівка та Баштанівка. Поряд з ним постійно знаходився вірний друг — пес "Хаті". Саме він і кинувся в поле зору пошуковців. Зараз дитину везуть на огляд у лікарню. Його пошуки тривали понад 12 годин.

Деталі зникнення

За інформацією поліції, дитина двох років і дев’яти місяців зникла близько 19-ї години. Малюк гуляв у дворі й, поки мати поралася по господарству, вийшов на вулицю та пішов у бік поля, що веде до Татарбунар. Наразі всі сили поліції та кінологів кинуті на пошуки хлопчика, також правоохоронцям допомагають місцеві мешканці. 

"Відомості про зникнення дитини внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Пошуки Іванка продовжуються. Він третя, найменша, дитина в сім’ї. За місцем мешкання родина характеризується позитивно та у поле зору поліції й соціальних служб не потрапляла", — розказали у поліції.

Пішов з дому ще увечері — на Одещині шукають трирічного хлопчика - фото 1
Іван Мельник, пішов з дому ще вчора увечері. Фото: Нацполіція

Прикмети дитини

Іван Мельник худорлявої статури, волосся коротке та світле, очі темні.
Був одягнений у сині штани, сіру кофту з капюшоном.

Пішов з дому ще увечері — на Одещині шукають трирічного хлопчика - фото 2
Одяг, у якому була дитина. Фото: Нацполіція

Куди звертатися 

У разі якщо ви бачили Івана, то варто повідомити до поліції за телефонами 048) 779-42-53, 0983465392, 380964172005 або на спецлінію "102".

Також поліція звертається до водіїв, які рухаються дорогою від Борисівки до Татарбунар. Дитина може йти вздовж проїзної частини або по дорозі.

Нагадаємо, у Київському районі Одеси чоловік накинувся на своїх рідних. В результаті інциденту його жінку та 8-річну дитину забрала швидка.

дитина
зниклі безвісти
Одеса
Одеська область
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