Ушел из дома еще вечером — на Одесчине ищут трехлетнего мальчика

Мальчик, который ушел из дома на Одесчине. Фото: Нацполиция

В селе Борисовка Белгород-Днестровского со вчерашнего вечера ищут маленького Ивана Мельника, которого в последний раз видели с домашней собакой по кличке "Доме". Уже обследованы населенные пункты, поля и дороги, ведущие в райцентр Татарбунары.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Обновлено 12:05: мальчика нашли

В полиции сообщили, что Ивана, нашли живым и невредимым. Мальчика обнаружили в пяти километрах от дома, в посадке между селами Борисовка и Баштановка. Рядом с ним постоянно находился верный друг — пес "Хати". Именно он и бросился в поле зрения поисковиков. Сейчас ребенка везут на осмотр в больницу. Его поиски продолжались более 12 часов.

Детали исчезновения

По информации полиции, ребенок двух лет и девяти месяцев исчез около 19 часов. Малыш гулял во дворе и, пока мать возилась по хозяйству, вышел на улицу и пошел в сторону поля, ведущего в Татарбунар. Все силы полиции и кинологов брошены на поиски мальчика, также правоохранителям помогают местные жители.

"Сведения об исчезновении ребенка внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Поиски Иванко продолжаются. Он третий, самый маленький, ребенок в семье. По месту проживания семья характеризуется положительно и в поле зрения полиции и социальных служб не попадала", — рассказали в полиции.

Иван Мельник ушел из дома еще вчера вечером. Фото: Нацполиция

Приметы ребенка

Иван Мельник худощавого телосложения, волосы короткие и светлые, глаза темные. Был одет в синие брюки, серую кофту с капюшоном.

Одежда, в которой был ребенок. Фото: Нацполиция

Куда обращаться

В случае если вы видели Ивана, то следует сообщить в полицию по телефонам 048) 779-42-53, 0983465392, 380964172005 или на спецлинию "102".

Также полиция обращается к водителям, которые двигаются по дороге от Борисовки до Татарбунара. Ребенок может идти вдоль проезжей части или по дороге.

Напомним, в Киевском районе Одессы мужчина набросился на своих родных. В результате инцидента его женщину и 8-летнего ребенка забрала скорая.