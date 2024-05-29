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Дитсадки Одеси — місця є, але можуть бути далеко від дому

29 травня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дитсадки Одеси — місця є, але можуть бути далеко від дому
Дітки граються у дитсадку. Фото: Київська ОВА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Для молодих батьків завжди гострим стає питання улаштування дитини до садочку, адже часто родина стикається  з нестачею місць та довгим очікуванням. Цьогоріч в Одесі місць для малюків не бракує, проте батькам радять підготуватись, що дитину доведеться підвозити до закладу транспортом. 

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич

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Насьогодні понад 20 тисяч дітей зараховано до дитсадків Одеси та місця ще є. У Департаменті батькам радять звертатися, аби влаштувати дитину у заклад, однак застерігають — можуть запропонувати садок, до якого доведеться під'їжджати. 

"Тому для тих батьків, хто довго чекає місце — повинні звертатися до Департаменту освіти і науки. Зазначу, що більша частина таких звернень не закінчується влаштуванням, тому що батьки чекають конкретний садок, наближений до місця проживання", — прокоментувала Олена Буйневич. 

Більше про навчання в Одесі

Ми писали раніше, що цьогоріч діти підуть до школи традиційно 1 вересня. До цього заклади освіти повинні будуть підготувати усе необхідне для забезпечення комфортного та безпечного процесу навчання, згідно з рекомендаціямм МОН, а офлайн будуть працювати тільки ті школи, які мають укриття.

Також ми повідомляли, що через загрозу постійних обстрілів з боку росіян, цього літа пришкільні табори будуть зосереджені на надолуженні прогалин у знаннях учнів. Саме тому звичний оздоровчий режим відмінено та  заклади працюватимуть як додаткові секції з навчальних дисциплін.

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