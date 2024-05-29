Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Детсады Одессы — места есть, но могут быть вдали от дома arrow

Детсады Одессы — места есть, но могут быть вдали от дома

29 мая 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Детсады Одессы — места есть, но могут быть вдали от дома
Детки играют в детском саду. Фото: Киевская ОВА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Для молодых родителей всегда острым становится вопрос устройства ребенка в садик, ведь часто семья сталкивается с нехваткой мест и долгим ожиданием. В этом году в Одессе мест для малышей хватает, однако родителям советуют подготовиться, что ребенка придется подвозить в заведение транспортом.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Читайте также:

Места в детсадах Одессы

На сегодняшний день более 20 тысяч детей зачислены в детсады Одессы и места еще есть. В Департаменте родителям советуют обращаться, чтобы устроить ребенка в заведение, однако предостерегают — могут предложить садик, к которому придется подъезжать.

"Поэтому для тех родителей, кто долго ждет место, должны обращаться в Департамент образования и науки. Отмечу, что большая часть таких обращений не заканчивается устройством, потому что родители ждут конкретный сад, приближенный к месту жительства" , — прокомментировала Елена Буйневич.

Больше об обучении в Одессе

Мы писали ранее, что дети в этом году пойдут в школу традиционно 1 сентября. К этому учебные заведения должны будут подготовить все необходимое для обеспечения комфортного и безопасного процесса обучения, согласно рекомендациям МОН, а офлайн будут работать только школы, у которых есть укрытия.

Также мы сообщали, что из-за угрозы постоянных обстрелов со стороны россиян, этим летом пришкольные лагеря будут сосредоточены на наверстании пробелов в знаниях учащихся. Именно поэтому привычный оздоровительный режим отменен и заведения будут работать в качестве дополнительных секций по учебным дисциплинам.

Одесса
образование
дети
Одесская область
детские сады
Одесская ОГА
Новости Одессы
ребенок
детский садик

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали