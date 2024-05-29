Детсады Одессы — места есть, но могут быть вдали от дома

Детки играют в детском саду. Фото: Киевская ОВА

Для молодых родителей всегда острым становится вопрос устройства ребенка в садик, ведь часто семья сталкивается с нехваткой мест и долгим ожиданием. В этом году в Одессе мест для малышей хватает, однако родителям советуют подготовиться, что ребенка придется подвозить в заведение транспортом.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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На сегодняшний день более 20 тысяч детей зачислены в детсады Одессы и места еще есть. В Департаменте родителям советуют обращаться, чтобы устроить ребенка в заведение, однако предостерегают — могут предложить садик, к которому придется подъезжать.

"Поэтому для тех родителей, кто долго ждет место, должны обращаться в Департамент образования и науки. Отмечу, что большая часть таких обращений не заканчивается устройством, потому что родители ждут конкретный сад, приближенный к месту жительства" , — прокомментировала Елена Буйневич.

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Мы писали ранее, что дети в этом году пойдут в школу традиционно 1 сентября. К этому учебные заведения должны будут подготовить все необходимое для обеспечения комфортного и безопасного процесса обучения, согласно рекомендациям МОН, а офлайн будут работать только школы, у которых есть укрытия.

Также мы сообщали, что из-за угрозы постоянных обстрелов со стороны россиян, этим летом пришкольные лагеря будут сосредоточены на наверстании пробелов в знаниях учащихся. Именно поэтому привычный оздоровительный режим отменен и заведения будут работать в качестве дополнительных секций по учебным дисциплинам.