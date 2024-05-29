Робота шкільних таборів Одеси цього літа — що зміниться

Хлопчик та дівчинка бавляться на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE

Через загрозу постійних обстрілів з боку росіян, цього літа пришкільні табори будуть зосереджені на надолуженні прогалин у знаннях учнів. Саме тому звичний оздоровчий режим відмінено та заклади працюватимуть у якості додаткових секцій з навчальних дисциплін.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Робота пришкільних таборів

Влітку школи Одеси готуватимуться до нового навчального року, який планують розпочати 1 вересня. Пришкільні табори працюватимуть лише не території тих закладів, де є укриття. Тому питання оздоровлення у звичному форматі цього року не розглядається.

"Минулого і цього року було прийнято рішення, що після завершення навчального періоду заклади освіти працюють виключно над надолуженням знань у вигляді консультацій та секцій. Табір передбачає перебування виключно на території школи, адже там є укриття", — сказала Олена Буйневич.

Табори для дошкільнят

В Одесі у дитсадках та групах для підготовки до школи влітку будуть менше більше відпочивати та менше часу приділяти навчанню. На цей період для них збільшиться час на свіжому повітрі, також будуть зміни і у раціоні.

"Дошкільнята переходять на оздоровчий період, у них збільшується час на свідому повітря та змінюється меню — стає більше овочів та фруктів", — прокоментувала Олена Буйневич.

Ми раніше писали, що Одеська область готується до літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Всього в регіоні планують відкриття 211 пришкільних таборів, з них 158 — з організацією харчування.

Також ми писали, що що школи Одещини, Миколаївщини та низки інших областей України отримають новенькі автобуси, які довозитимуть дітей до укриттів у разі повітряної тривоги. Постанову на виділення коштів для закупівлі транспорту ухвалив уряд України.