Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Безпека дітей у пріоритеті — Одещина отримає нові шкільні автобуси arrow

Безпека дітей у пріоритеті — Одещина отримає нові шкільні автобуси

3 травня 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Безпека дітей у пріоритеті — Одещина отримає нові шкільні автобуси
Шкільні автобуси на потреби міст. Фото: пресслужба МОН України
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Школи Одещини, Миколаївщини та низки інших областей України отримають новенькі автобуси, які довозитимуть дітей до укриттів у разі повітряної тривоги. Постанову на виділення коштів для закупівлі транспорту ухвалив уряд України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства науки і освіти України (МОН).

Читайте також:

Автобуси для безпеки школярів

Пріоритет на отримання державного фінансування отримають регіони в зоні ведення бойових дій та прикордонні області, а саме: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Сумська,  Дніпропетровська та Чернігівська. Саме в цих регіонах доступ до очного навчання найбільш ускладнений через постійну загрозу обстрілів. 

"Підвезення є ще однією з ключових інфраструктурних складових для повернення учнів до очного навчання. Адже саме завдяки автобусам у громад буде змога довозити дітей до більш безпечних територій у школи з укриттями, які будують і ремонтують коштом державного і місцевого бюджетів", — сказав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Розмір державної субвенції на закупівлю шкільних автобусів становить 1 мільярд гривень. Комісія МОН формує пропозиції щодо розподілу коштів між обласними бюджетами відповідно до поданих заявок від обласних військових адміністрацій.

Безпекова ситуація у регіоні

Нагадаємо, що в Одеській області за сприяння Литовської Республіки планують побудувати велику школу-бомбосховище в рамках проєкту "Школа для України". Цей заклад буде створено з нуля на місці, де раніше навіть не існувало подібних укриттів. 

Ми також писали, що в Одесі останнім часом загострилось питання безпеки містян, адже Росія не припиняє обстрілювати місто. Проте наразі не всі одеські укриття відповідають нормам та є доступними для різних груп населення, вони й надалі потребують покращень.

Додамо, що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 млн грн. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму цього року, минулу закупівлю провели в лютому. 

 

Одеса
діти
Херсон
Миколаїв
Миколаївська область
Новини Одеси
автобуси
школярі
уряд
безпека
укриття
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів