Безпека дітей у пріоритеті — Одещина отримає нові шкільні автобуси

Шкільні автобуси на потреби міст. Фото: пресслужба МОН України

Школи Одещини, Миколаївщини та низки інших областей України отримають новенькі автобуси, які довозитимуть дітей до укриттів у разі повітряної тривоги. Постанову на виділення коштів для закупівлі транспорту ухвалив уряд України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства науки і освіти України (МОН).

Читайте також:

Автобуси для безпеки школярів

Пріоритет на отримання державного фінансування отримають регіони в зоні ведення бойових дій та прикордонні області, а саме: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська. Саме в цих регіонах доступ до очного навчання найбільш ускладнений через постійну загрозу обстрілів.

"Підвезення є ще однією з ключових інфраструктурних складових для повернення учнів до очного навчання. Адже саме завдяки автобусам у громад буде змога довозити дітей до більш безпечних територій у школи з укриттями, які будують і ремонтують коштом державного і місцевого бюджетів", — сказав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Розмір державної субвенції на закупівлю шкільних автобусів становить 1 мільярд гривень. Комісія МОН формує пропозиції щодо розподілу коштів між обласними бюджетами відповідно до поданих заявок від обласних військових адміністрацій.

Безпекова ситуація у регіоні

Нагадаємо, що в Одеській області за сприяння Литовської Республіки планують побудувати велику школу-бомбосховище в рамках проєкту "Школа для України". Цей заклад буде створено з нуля на місці, де раніше навіть не існувало подібних укриттів.

Ми також писали, що в Одесі останнім часом загострилось питання безпеки містян, адже Росія не припиняє обстрілювати місто. Проте наразі не всі одеські укриття відповідають нормам та є доступними для різних груп населення, вони й надалі потребують покращень.

Додамо, що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 млн грн. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму цього року, минулу закупівлю провели в лютому.