Безопасность детей в приоритете — Одесчина получит новые школьные автобусы

Школьные автобусы на нужды городов. Фото: пресс-служба МОН Украины

Школы Одесской, Николаевской и ряда других областей Украины получат новенькие автобусы, которые будут довозить детей до укрытий в случае воздушной тревоги. Постановление на выделение средств для закупки транспорта приняло правительство Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и образования Украины (МОН).

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Автобусы для безопасности школьников

Приоритет на получение государственного финансирования получат регионы в зоне ведения боевых действий и приграничные области, а именно: Одесская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская. Именно в этих регионах доступ к очному обучению наиболее усложнен из-за постоянной угрозы обстрелов.

"Подвоз является еще одной из ключевых инфраструктурных составляющих для возвращения учащихся к очной учебе. Ведь именно благодаря автобусам у общин будет возможность довозить детей до более безопасных территорий в школы с укрытиями, которые строят и ремонтируют на средства государственного и местного бюджетов" , — сказал замминистра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

Размер государственной субвенции на закупку школьных автобусов составляет 1 млрд. грн. Комиссия МОН формирует предложения по распределению средств между областными бюджетами в соответствии с поданными заявками от областных военных администраций.

Ситуация с безопасностью в регионе

Напомним, что в Одесской области, при содействии Литовской Республики, планируют построить большую школу-бомбоубежище в рамках проекта "Школа для Украины". Это заведение будет создано с нуля на месте, где раньше даже не существовало подобных укрытий.

Мы также писали, что в Одессе в последнее время обострился вопрос безопасности горожан, ведь Россия не перестает обстреливать город. Однако пока не все одесские укрытия соответствуют нормам и доступны для разных групп населения, они и в дальнейшем нуждаются в улучшениях.

Добавим, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.