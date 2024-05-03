Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Безопасность детей в приоритете — Одесчина получит новые школьные автобусы arrow

Безопасность детей в приоритете — Одесчина получит новые школьные автобусы

3 мая 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Безопасность детей в приоритете — Одесчина получит новые школьные автобусы
Школьные автобусы на нужды городов. Фото: пресс-служба МОН Украины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Школы Одесской, Николаевской и ряда других областей Украины получат новенькие автобусы, которые будут довозить детей до укрытий в случае воздушной тревоги. Постановление на выделение средств для закупки транспорта приняло правительство Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и образования Украины (МОН).

Читайте также:

Автобусы для безопасности школьников

Приоритет на получение государственного финансирования получат регионы в зоне ведения боевых действий и приграничные области, а именно: Одесская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская. Именно в этих регионах доступ к очному обучению наиболее усложнен из-за постоянной угрозы обстрелов.

"Подвоз является еще одной из ключевых инфраструктурных составляющих для возвращения учащихся к очной учебе. Ведь именно благодаря автобусам у общин будет возможность довозить детей до более безопасных территорий в школы с укрытиями, которые строят и ремонтируют на средства государственного и местного бюджетов" , — сказал замминистра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

Размер государственной субвенции на закупку школьных автобусов составляет 1 млрд. грн. Комиссия МОН формирует предложения по распределению средств между областными бюджетами в соответствии с поданными заявками от областных военных администраций.

Ситуация с безопасностью в регионе

Напомним, что в Одесской области, при содействии Литовской Республики, планируют построить большую школу-бомбоубежище в рамках проекта "Школа для Украины". Это заведение будет создано с нуля на месте, где раньше даже не существовало подобных укрытий.

Мы также писали, что в Одессе в последнее время обострился вопрос безопасности горожан, ведь Россия не перестает обстреливать город. Однако пока не все одесские укрытия соответствуют нормам и доступны для разных групп населения, они и в дальнейшем нуждаются в улучшениях.

Добавим, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.

 

Одесса
дети
Херсон
Николаев
Николаевская область
Новости Одессы
автобусы
школьники
правительство
безопасность
укрытия
школа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней