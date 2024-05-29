Работа школьных лагерей Одессы этим летом — что изменится

Мальчик и девочка играют на улице летом. Фото: Новини.LIVE

Из-за угрозы постоянных обстрелов со стороны россиян, этим летом пришкольные лагеря будут сосредоточены на наверстании пробелов в знаниях учащихся. Именно поэтому привычный оздоровительный режим отменен и заведения будут работать в качестве дополнительных секций по учебным дисциплинам.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Работа пришкольных лагерей

Летом школы Одессы будут готовиться к новому учебному году, который планируется начать 1 сентября. Пришкольные лагеря будут работать только на территории тех заведений, где есть укрытия. Поэтому вопрос оздоровления в обычном формате в этом году не рассматривается.

"В прошлом и в этом году было принято решение, что после завершения учебного периода учебные заведения работают исключительно над наверстованием знаний в виде консультаций и секций. Лагерь предусматривает пребывание исключительно на территории школы, ведь там есть укрытие" , — сказала Елена Буйневич.

Лагеря для дошкольников

В Одессе в детсадах и группах для подготовки к школе летом будут меньше отдыхать и меньше времени уделять учебе. В этот период для них увеличится время на свежем воздухе, также будут изменения и в рационе.

"Дошкольники переходят на оздоровительный период, у них увеличивается время на сознательный воздух и меняется меню — становится больше овощей и фруктов", — прокомментировала Елена Буйневич.

Мы раньше писали, что Одесская область готовится к летнему оздоровлению и отдыху детей. Всего в регионе планируют открытие 211 пришкольных лагерей, из них 158 — с организацией питания.

Также мы писали, что школы Одесской, Николаевской и ряда других областей Украины получат новенькие автобусы, которые будут довозить детей до укрытий в случае воздушной тревоги. Постановление на выделение средств для закупки транспорта приняло правительство Украины.