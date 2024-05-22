В Одесі планують відкрити дитячі табори — які умови

Хлопчик катається на самокаті. Фото: Новини.LIVE

Одеська область готується до літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Всього в регіоні планують відкриття 211 пришкільних таборів, з них 158 — з організацією харчування.

Про це повідомили у Головному управлінні Держспоживслужби в Одеській області.

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"З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя під час організації функціонування пришкільних таборів відпочинку проведено 32 наради з керівниками закладів освіти, в яких планується відкриття пришкільних таборів", — розказали у відомстві.

Які умови для відкриття

В управлінні зазначили, що головною умовою при організації оздоровлення та відпочинку дітей є наявність укриттів. Також необхідно забезпечити дітям здорове харчування, дотримання протиепідемічного режиму, оснащення приміщень твердим та м'яким інвентарем, а столові та харчоблоки — необхідним обладнанням.

Скільки шкіл уже перевірили

Перед відкриттям табору приміщення інспектують фахівці Держспоживслужби та ДСНС. Наразі на Одещині вже провели 14 комісійних перевірок.

Більше про безпеку дітей

Нагадаємо, 1 червня в Одеському зоопарку відбудеться унікальний і веселий захід для дітей та їхніх батьків — конкурс дитячих малюнків "Їхали ведмеді на самокатах". Захід організовано на честь Міжнародного дня захисту дітей.

Також ми писали, що школи Одещини, Миколаївщини та низки інших областей України отримають новенькі автобуси, які довозитимуть дітей до укриттів у разі повітряної тривоги. Постанову на виділення коштів для закупівлі транспорту ухвалив уряд України.

Додамо, на Трасі здоров'я в Одесі встановили мобільне укриття. Воно стало першим подібним сховищем у місті, але точно не останнім, адже питання безпеки населення гостро стоїть, зважаючи на російські обстріли.