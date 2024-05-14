Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ретельно мийте руки — на Одещині збільшилась захворюваність на кишкові інфекції arrow

Ретельно мийте руки — на Одещині збільшилась захворюваність на кишкові інфекції

14 травня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ретельно мийте руки — на Одещині збільшилась захворюваність на кишкові інфекції
Треба ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням. Ілюстраційне фото: ogo.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

З настанням сезону свіжих овочей та фруктів в Одеській області зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції. Зокрема, діти стали частіше надходити до лікарень із скаргами та відповідними симптомами.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Читайте також:

Епідситуація на Одещині

Загалом у порівнянні з минулим тижнем випадків кишкових інфекцій стало на понад 30% більше. Значну частину з хворих склали діти, проте й дорослі часто нехтують правилами гігієни.

"Захворюваність на гострі кишкові інфекції, у порівнянні з попереднім тижнем, зросла на 35,4%.  Утому числі серед дитячого населення — на 14,5%, серед дорослого — у 2 рази", — повідомляють в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Профілактика кишкових інфекцій

Щоб вберегти себе від захворювань кишковими інфекціями, необхідно:

  • Дотримуватися правил особистої гігієни;
  • ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні;
  • регулярно мити та обдавати окропом дитячий посуд та іграшки;
  • окремо готувати і зберігати сирі та готові до вживання харчові продукти (сире м'ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо);
  • добре прожарювати або проварювати продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і рибу;
  • використовувати безпечну воду, не пити воду з неперевірених джерел;
  • мити та обдавати окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді;
  • не вживати продукти після закінчення терміну придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;
  • не купувати харчові продукти у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі. 

Захворюваність на Одещині

Ми раніше писали, що в Одеській області стався новий випадок захворювання на ботулізм. Чоловік отруївся в’яленим лящем, приготованим вдома, та був госпіталізований.

Також ми повідомляли, що в Одеській області 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та  копчене сало, які вони виготовили самостійно. Згодом його доставили до лікарні із симптомами ботулізму.

Одеса
здоров'я
фрукти
овочі
Одеська область
медицина
Новини Одеси
інфекції
кишкофа інфекція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина