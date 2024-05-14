Ретельно мийте руки — на Одещині збільшилась захворюваність на кишкові інфекції

Треба ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням. Ілюстраційне фото: ogo.ua

З настанням сезону свіжих овочей та фруктів в Одеській області зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції. Зокрема, діти стали частіше надходити до лікарень із скаргами та відповідними симптомами.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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Загалом у порівнянні з минулим тижнем випадків кишкових інфекцій стало на понад 30% більше. Значну частину з хворих склали діти, проте й дорослі часто нехтують правилами гігієни.

"Захворюваність на гострі кишкові інфекції, у порівнянні з попереднім тижнем, зросла на 35,4%. Утому числі серед дитячого населення — на 14,5%, серед дорослого — у 2 рази", — повідомляють в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Профілактика кишкових інфекцій

Щоб вберегти себе від захворювань кишковими інфекціями, необхідно:

Дотримуватися правил особистої гігієни;

ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні;

регулярно мити та обдавати окропом дитячий посуд та іграшки;

окремо готувати і зберігати сирі та готові до вживання харчові продукти (сире м'ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо);

добре прожарювати або проварювати продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і рибу;

використовувати безпечну воду, не пити воду з неперевірених джерел;

мити та обдавати окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді;

не вживати продукти після закінчення терміну придатності, використовувати для приготування їжі тільки свіжі харчові продукти;

не купувати харчові продукти у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі.

Захворюваність на Одещині

Ми раніше писали, що в Одеській області стався новий випадок захворювання на ботулізм. Чоловік отруївся в’яленим лящем, приготованим вдома, та був госпіталізований.

Також ми повідомляли, що в Одеській області 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та копчене сало, які вони виготовили самостійно. Згодом його доставили до лікарні із симптомами ботулізму.