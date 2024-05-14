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Тщательно мойте руки — в Одесской области увеличилась заболеваемость кишечными инфекциями

14 мая 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Тщательно мойте руки — в Одесской области увеличилась заболеваемость кишечными инфекциями
Надо тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением. Иллюстрационное фото: ogo.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С наступлением сезона свежих овощей и фруктов в Одесской области выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. В частности, дети стали чаще поступать в больницы с жалобами и соответствующими симптомами.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

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В целом по сравнению с прошлой неделей случаев кишечных инфекций стало более чем на 30% больше. Значительную часть из больных составили дети, однако и взрослые часто пренебрегают правилами гигиены.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей выросла на 35,4%. В том числе среди детского населения — на 14,5%, среди взрослого — в 2 раза" , — сообщают в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Профилактика кишечных инфекций

Чтобы уберечь себя от заболеваний кишечными инфекциями, необходимо:

  • Соблюдать правила личной гигиены;
  • тщательно мыть руки с мылом перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета;
  • регулярно мыть и обдавать кипятком детскую посуду и игрушки;
  • отдельно готовить и хранить сырые и готовые к употреблению пищевые продукты (сырое мясо, птицу, рыбу, овощи, фрукты и т.п.);
  • хорошо прокаливать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу;
  • использовать безопасную воду, не пить воду из непроверенных источников;
  • мыть и обдавать кипятком фрукты и овощи, особенно при потреблении их в сыром виде;
  • не употреблять продукты по истечении срока годности; использовать для приготовления пищи только свежие пищевые продукты;
  • не покупать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли.

Заболеваемость в Одесской области

Мы раньше писали, что в Одесской области произошел новый случай заболевания ботулизмом. Мужчина отравился вяленым лещом, приготовленным дома, а затем был госпитализирован.

Также мы сообщали, что в Одесской области 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами принял мясную консерву и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно. Впоследствии его доставили в больницу с симптомами ботулизма.

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