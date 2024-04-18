Новий випадок ботулізму в Одеській області — як вберегтися від захворювання

Чоловік у лікарні. Ілюстративне фото: Freepik

В Одеській області стався новий випадок захворювання на ботулізм. Чоловік отруївся в’яленим лящем, приготованим вдома, та був госпіталізований.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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Симптоми та госпіталізація

Чоловік скаржився на біль в животі, слабкість, здуття живота та головний біль. Згодом додалося порушення зору, сухість у роті та порушення ковтання. Його негайно госпіталізували в Одеську міську клінічну інфекційну лікарню, де надали необхідне лікування, включаючи введення ботулінічного антитоксину.

Другий випадок у регіоні

Це вже другий випадок ботулізму в області цього року. Попередній випадок, у березні, був пов’язаний з вживанням домашньої м’ясної тушонки.

Рекомендації для уникнення отруєння

Для уникнення ботулізму експерти рекомендують уникати споживання продуктів домашнього виробництва, особливо якщо є сумніви у їхній якості, умовах зберігання чи транспортування. Варто утримуватися від споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби,

м’ясних та грибних консервів,

овочевих консервів домашнього виробництва.

Нагадаємо, що в Одеській області 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та копчене сало, які вони виготовили самостійно. Згодом його доставили до лікарні із симптомами ботулізму.

Раніше ми писали, що на території Подільського району вчора було встановлено спалах африканської чуми серед свиней. Наразі дороги на в'їзд та виїзд з селища перекрито та проводяться відповідні заходи.