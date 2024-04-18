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Новый случай ботулизма в Одесской области — как уберечься от заболевания

18 апреля 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новый случай ботулизма в Одесской области — как уберечься от заболевания
Мужчина в больнице. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области произошел новый случай заболевания ботулизмом. Мужчина отравился вяленым лещом, приготовленным дома, и был госпитализирован.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

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Симптомы и госпитализация

Мужчина жаловался на боль в животе, слабость, вздутие живота и головные боли. Впоследствии добавилось нарушение зрения, сухость во рту и нарушение глотания. Его немедленно госпитализировали в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу, где предоставили необходимое лечение, включая введение ботулинического антитоксина.

Второй случай в регионе

Это уже второй случай ботулизма в области в этом году. Предыдущий случай, в марте, был связан с употреблением домашней мясной тушенки.

Рекомендации во избежание отравления

Во избежание ботулизма эксперты рекомендуют избегать потребления продуктов домашнего производства, особенно если есть сомнения в их качестве, условиях хранения или транспортировки. Следует воздерживаться от потребления:

  • вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы,
  • мясных и грибных консервов,
  • овощных консервов домашнего производства.

Напомним, что в Одесской области 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами принял мясную консерву и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно. Впоследствии его доставили в больницу с симптомами ботулизма.

Ранее мы писали, что на территории Подольского района вчера была установлена вспышка африканской чумы среди свиней. В настоящее время дороги на въезд и выезд из поселка перекрыты и проводятся соответствующие мероприятия.

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