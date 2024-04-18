Новый случай ботулизма в Одесской области — как уберечься от заболевания
В Одесской области произошел новый случай заболевания ботулизмом. Мужчина отравился вяленым лещом, приготовленным дома, и был госпитализирован.
Об этом сообщают в пресс-службе Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.
Симптомы и госпитализация
Мужчина жаловался на боль в животе, слабость, вздутие живота и головные боли. Впоследствии добавилось нарушение зрения, сухость во рту и нарушение глотания. Его немедленно госпитализировали в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу, где предоставили необходимое лечение, включая введение ботулинического антитоксина.
Второй случай в регионе
Это уже второй случай ботулизма в области в этом году. Предыдущий случай, в марте, был связан с употреблением домашней мясной тушенки.
Рекомендации во избежание отравления
Во избежание ботулизма эксперты рекомендуют избегать потребления продуктов домашнего производства, особенно если есть сомнения в их качестве, условиях хранения или транспортировки. Следует воздерживаться от потребления:
- вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы,
- мясных и грибных консервов,
- овощных консервов домашнего производства.
Напомним, что в Одесской области 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами принял мясную консерву и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно. Впоследствии его доставили в больницу с симптомами ботулизма.
Ранее мы писали, что на территории Подольского района вчера была установлена вспышка африканской чумы среди свиней. В настоящее время дороги на въезд и выезд из поселка перекрыты и проводятся соответствующие мероприятия.
Читайте Новини.LIVE!