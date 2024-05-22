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В Одессе планируют открыть детские лагеря — какие условия

22 мая 2024 17:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе планируют открыть детские лагеря — какие условия
Мальчик катается на самокате. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесская область готовится к летнему оздоровлению и отдыху детей. Всего в регионе планируется открытие 211 пришкольных лагерей, из них 158 — с организацией питания.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области.

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"С целью обеспечения санитарного и эпидемического благополучия во время организации функционирования пришкольных лагерей отдыха проведено 32 совещания с руководителями учебных заведений, в которых планируется открытие пришкольных лагерей", — рассказали в ведомстве.

Какие условия для открытия

В управлении отметили, что главным условием при организации оздоровления и отдыха детей является наличие укрытий. Также необходимо обеспечить детям здоровое питание, соблюдение противоэпидемического режима, оснащение помещений жестким и мягким инвентарем, а столовые и пищеблоки необходимым оборудованием.

Сколько школ уже проверили

Перед открытием лагеря помещение инспектируют специалисты Госпотребслужбы и ГСЧС. В настоящее время в Одесской области уже провели 14 комиссионных проверок.

Больше о безопасности детей

Напомним, 1 июня в Одесском зоопарке состоится уникальное и веселое мероприятие для детей и их родителей — конкурс детских рисунков "Ехали медведи на самокатах". Мероприятие организовано в честь Международного дня защиты детей.

Также мы писали, что школы Одесской, Николаевской и ряда других областей Украины получат новенькие автобусы, которые будут довозить детей до укрытий в случае воздушной тревоги. Постановление на выделение средств для закупки транспорта приняло правительство Украины.

Добавим, на Трассе здоровья в Одессе установили мобильное укрытие. Оно стало первым подобным хранилищем в городе, но точно не последним, ведь вопрос безопасности населения остро стоит, учитывая российские обстрелы.

Одесса
дети
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
детский лагерь

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