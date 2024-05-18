Їхали ведмеді на самокатах — в Одеському зоопарку проведуть конкурс дитячих малюнків

Одеський зоопарк. Фото: Новини.LIVE

1 червня в Одеському зоопарку відбудеться унікальний і веселий захід для дітей та їхніх батьків — конкурс дитячих малюнків "Їхали ведмеді на самокатах". Захід організовано на честь Міжнародного дня захисту дітей.

Про це повідомляє пресслужба Одеського зоопарку.

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Подробиці конкурсу

Для участі необхідно (будь-який з варіантів):

Завантажити роботи онлайн за посиланням

Підготувати малюнок вдома та принести його із собою

Намалювати прямо на місці та брати участь у конкурсі

Переможців буде оголошено 1 червня о 15:00. Головні призи – це дитячі самокати, футбольні м’ячі та книги про тварин. У зоопарку кажуть, що подарунки будуть розіграні у лотереї за номерами на браслетах, жодний учасник не піде з порожніми руками.

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Нагадаємо, в Одеському зоопарку сталася радісна подія: пугачі, що є частиною унікальної колекції зоопарку, нарешті розширили свою родину. Пташенята народились маленькими, але завдяки турботі вже готові до своїх самостійних перших польотів.

Також ми писали, що під весняним сонцем зоопарк оживає новими кольорами та звуками. Так, в центральному ставку було випущено японських коропів Кої.

Додамо, з настанням теплої погоди від зимової сплячки у зоопарку прокинулись ведмеді. Після довгого періоду спокою і відпочинку, вони вже почали активно досліджувати свої вольєри.