Кінець довгого сну — в  одеському зоопарку прокинулись ведмеді

Ведмідь в одеському зоопарку. Фото: Одеський зоопарк

З настанням теплої погоди від зимової сплячки у зоопарку прокинулись ведмеді. Після довгого періоду спокою і відпочинку, вони вже почали активно досліджувати свої вольєри.

Про це повідомила пресслужба Одеського зоопарку.

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Ведмеді в одеському зоопарку

За словами кураторів зоопарку, двоє ведмедів проявляють активність та доброзичливість, готуючись до зустрічі з відвідувачами. Задля заохочення їхньої активності працівники годують тварин смаколиками.

"Двоє ведмедів, Поляна та Бумер, прокинулися та вийшли у літній вольєр. Щоб їхня перша прогулянка була більш цікавою, працівники зоопарку розклали фрукти, зелень та іграшки по вольєру", — зазначено у повідомленні.

Події тваринного світу на Одещині

Ми писали, що на територію Буджацьких степів наразі повертають диких тварин, які колись мешкали в Європі. Так, випуск куланів у дику природу Одещини є частиною програми з відродження природи.

Також ми повідомляли, що під час обстеження бабачої колонії у Тарутинському степу, що на Одещині, спостерігачі виявили цікаве явище: тварини, які вже прокинулися, вартують біля своїх нір та риють нові домівки. Дослідники зафіксували активність принаймні 10 особин.