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Конец длинного сна — в одесском зоопарке проснулись медведи

12 апреля 2024 19:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Конец длинного сна — в одесском зоопарке проснулись медведи
Медведь в одесском зоопарке. Фото: Одесский зоопарк
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С наступлением теплой погоды от зимней спячки в зоопарке проснулись медведи. После долгого периода покоя и отдыха они уже начали активно исследовать свои вольеры.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского зоопарка.

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Медведи в одесском зоопарке

По словам кураторов зоопарка, два медведя проявляют активность и доброжелательность, готовясь к встрече с посетителями. Для поощрения активности работники кормят животных вкусностями.

"Двое медведей, Поляна и Бумер, проснулись и вышли в летний вольер. Чтобы их первая прогулка была более интересной, работники зоопарка, разложили фрукты, зелень и игрушки по вольеру", — говорится в сообщении.

События животного мира в Одесской области

Мы писали, что на территорию Буджацких степей возвращают диких животных, которые когда-то жили в Европе. Так, выпуск куланов в природу Одесщины является частью программы по возрождению природы.

Также мы сообщали, что во время обследования бабачьей колонии в Тарутинской степи на Одесчине наблюдатели обнаружили интересное явление: уже проснувшиеся животные сторожат возле своих нор и роют новые дома. Исследователи зафиксировали активность не менее 10 особей.

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