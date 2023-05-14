Одеська школярка — призерка міжнародного конкурсу знавців української мови

Проведення конкурсу. Фото: Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика

На міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, юна одеситка стала призером. Школярка посіла на конкурсі друге місце.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Міністерство освіти та науки України оприлюднило результати четвертого етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Переможцями стали 60 учнів та 12 студентів зі всієї України.

"Серед переможців міжнародного конкурсу — учениця 10 класу Одеського ліцею №86 Евеліна Загребельна. Юна одеситка посіла на конкурсі друге місце", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині було зареєстровано 15 736 осіб, які візьмуть участь у національному мультипредметному тесті (НМТ). Результати цього тесту будуть використовуватися для вступу до вищих навчальних закладів у 2023 році.

Зазначимо, змішаний навчальний рік, з довгими повітряними тривогами, відключеннями світла добігає кінця. Вже наприкінці травня школам рекомендовано завершити уроки.