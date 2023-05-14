Одеська школярка — призерка міжнародного конкурсу знавців української мови

Одеська школярка перемогла у міжнародному конкурсі
На міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, юна одеситка стала призером. Школярка посіла на конкурсі друге місце.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Міністерство освіти та науки України оприлюднило результати четвертого етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Переможцями стали 60 учнів та 12 студентів зі всієї України.
"Серед переможців міжнародного конкурсу — учениця 10 класу Одеського ліцею №86 Евеліна Загребельна. Юна одеситка посіла на конкурсі друге місце", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині було зареєстровано 15 736 осіб, які візьмуть участь у національному мультипредметному тесті (НМТ). Результати цього тесту будуть використовуватися для вступу до вищих навчальних закладів у 2023 році.
Зазначимо, змішаний навчальний рік, з довгими повітряними тривогами, відключеннями світла добігає кінця. Вже наприкінці травня школам рекомендовано завершити уроки.