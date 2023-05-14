Одесская школьница — призер международного конкурса знатоков украинского языка

Одесская школьница победила в международном конкурсе
На международном конкурсе по украинскому языку имени Петра Яцика, юная одесситка стала призером. Школьница заняла на конкурсе второе место.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Министерство образования и науки Украины обнародовало результаты четвертого этапа ХХІІІ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика. Победителями стали 60 учащихся и 12 студентов со всей Украины.
"Среди победителей международного конкурса — ученица 10 класса Одесского лицея №86 Эвелина Загребельная. Юная одесситка заняла на конкурсе второе место", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области было зарегистрировано 15 736 человек, которые примут участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Результаты этого теста будут использоваться для поступления в высшие учебные заведения в 2023 году.
Отметим, смешанный учебный год, с длинными воздушными тревогами, отключениями света подходит к концу. Уже в конце мая школам рекомендуется завершить уроки.