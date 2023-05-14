Одесская школьница — призер международного конкурса знатоков украинского языка

Проведение конкурса. Фото: Международный конкурс по украинскому языку им. П. Яцика

На международном конкурсе по украинскому языку имени Петра Яцика, юная одесситка стала призером. Школьница заняла на конкурсе второе место.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Министерство образования и науки Украины обнародовало результаты четвертого этапа ХХІІІ Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика. Победителями стали 60 учащихся и 12 студентов со всей Украины.

"Среди победителей международного конкурса — ученица 10 класса Одесского лицея №86 Эвелина Загребельная. Юная одесситка заняла на конкурсе второе место", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области было зарегистрировано 15 736 человек, которые примут участие в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Результаты этого теста будут использоваться для поступления в высшие учебные заведения в 2023 году.

Отметим, смешанный учебный год, с длинными воздушными тревогами, отключениями света подходит к концу. Уже в конце мая школам рекомендуется завершить уроки.