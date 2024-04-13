Окраса Одеського зоопарку — коропів Кої випустили після зими

Коропи Кої в Одеському зоопарку. Фото: КУ "Одеський зоопарк"

Під весняним сонцем зоопарк оживає новими кольорами та звуками. Так, в центральному ставку було випущено японських коропів Кої.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського зоопарку.

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Працівники Одеського зоопарк випустили у ставок найбарвистіших мешканців — коропів Кої. Ці прекрасні рибки є постійними мешканцями центральної водойми та завжди дарують відвідувачам зоопарку незабутні миті естетичного задоволення.

"У центральний ставок зоопарку було випущено коропів Кої. Вони перезимували у закритому приміщенні. Наразі стало тепло і ми можемо повернути їх до ставка", — зазначають у повідомленні.



Працівник зоопарк випускає коропа у водойму. Фото: КУ "Одеський зоопарк"

Коропи плавають у ставку в Одеському зоопарку. Фото: КУ "Одеський зоопарк"

Що відомо про коропів Кої

Коропи Кої — це особливий вид коропа, який відзначається своєю яскравою окраскою та спокійним характером. Вони відрізняються надзвичайно красивим кольором тіла. Ці риби в XIV столітті розводились в декоративних водоймах Японії, там вони символізують дружбу та любов.

Відмінні декоративні властивості цих водних тварин поєднуються зі стійкістю до змін погодних умов, відмінним здоров'ям та невибагливістю. Окрім цього, коропи Кої — довгожителі, адже їхня середня тривалість життя становить близько 50 років.

Нагадаємо, що в Одеському зоопарку нещодавно від зимової сплячки у зоопарку прокинулись ведмеді. Після довгого періоду спокою і відпочинку, вони вже почали активно досліджувати свої вольєри.

Також ми писали, що на територію Буджацьких степів наразі повертають диких тварин, які колись мешкали в Європі. Так, випуск куланів у дику природу Одещини є частиною програми з відродження природи.