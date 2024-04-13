Украшение Одесского зоопарка — карпов Кои выпустили после зимы
Под весенним солнцем зоопарк оживает новыми цветами и звуками. Так, в центральном пруду были выпущены японские карпы Кои.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского зоопарка.
Карпы возвращаются в Одесский зоопарк
Сотрудники Одесского зоопарка выпустили в пруды самых ярких обитателей — карпов Кои. Эти прекрасные рыбки являются постоянными жителями центрального водоема и всегда дарят посетителям зоопарка незабываемые моменты эстетического удовольствия.
"В центральный пруд зоопарка были выпущены карпы Кои. Они перезимовали в закрытом помещении. Сейчас стало тепло и мы можем вернуть их к пруду", — отмечают в сообщении.
Что известно о карпах Кои
Карпы Кои — это особый вид карпа, отличающийся своей яркой окраской и спокойным характером. Они отличаются необыкновенно красивым цветом тела. Эти рыбы в XIV веке разводились в декоративных водоемах Японии, там символизируют дружбу и любовь.
Отличные декоративные свойства этих водных животных сочетаются с устойчивостью к изменению погодных условий, отличным здоровьем и неприхотливостью. Кроме этого, карпы Кои долгожители, ведь их средняя продолжительность жизни составляет около 50 лет.
Напомним, что в Одесском зоопарке недавно от зимней спячки в зоопарке проснулись медведи. После долгого периода покоя и отдыха они уже начали активно исследовать свои вольеры.
Также мы писали, что на территорию Буджацких степей возвращают диких животных, которые когда-то жили в Европе. Так, выпуск куланов в природу Одесчины является частью программы по возрождению природы.
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