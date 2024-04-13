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Украшение Одесского зоопарка — карпов Кои выпустили после зимы

13 апреля 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Украшение Одесского зоопарка — карпов Кои выпустили после зимы
Карпы Кои в Одесском зоопарке. Фото: КУ "Одесский зоопарк"
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Под весенним солнцем зоопарк оживает новыми цветами и звуками. Так, в центральном пруду были выпущены японские карпы Кои.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского зоопарка.

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Сотрудники Одесского зоопарка выпустили в пруды самых ярких обитателей — карпов Кои. Эти прекрасные рыбки являются постоянными жителями центрального водоема и всегда дарят посетителям зоопарка незабываемые моменты эстетического удовольствия.

"В центральный пруд зоопарка были выпущены карпы Кои. Они перезимовали в закрытом помещении. Сейчас стало тепло и мы можем вернуть их к пруду", — отмечают в сообщении.

Украшение Одесского зоопарка — карпов Кои выпустили после зимы - фото 1
Работник зоопарка выпускает карпа в водоем. Фото: КУ "Одесский зоопарк"
Украшение Одесского зоопарка — карпов Кои выпустили после зимы - фото 2
Карпы плавают в пруду в Одесском зоопарке. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

Что известно о карпах Кои

Карпы Кои — это особый вид карпа, отличающийся своей яркой окраской и спокойным характером. Они отличаются необыкновенно красивым цветом тела. Эти рыбы в XIV веке разводились в декоративных водоемах Японии, там символизируют дружбу и любовь.

Отличные декоративные свойства этих водных животных сочетаются с устойчивостью к изменению погодных условий, отличным здоровьем и неприхотливостью. Кроме этого, карпы Кои долгожители, ведь их средняя продолжительность жизни составляет около 50 лет.

Напомним, что в Одесском зоопарке недавно от зимней спячки в зоопарке проснулись медведи. После долгого периода покоя и отдыха они уже начали активно исследовать свои вольеры.

Также мы писали, что на территорию Буджацких степей возвращают диких животных, которые когда-то жили в Европе. Так, выпуск куланов в природу Одесчины является частью программы по возрождению природы.

Одесса
животные
Одесская область
зоопарк
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