Украшение Одесского зоопарка — карпов Кои выпустили после зимы

Карпы Кои в Одесском зоопарке. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

Под весенним солнцем зоопарк оживает новыми цветами и звуками. Так, в центральном пруду были выпущены японские карпы Кои.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского зоопарка.

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Сотрудники Одесского зоопарка выпустили в пруды самых ярких обитателей — карпов Кои. Эти прекрасные рыбки являются постоянными жителями центрального водоема и всегда дарят посетителям зоопарка незабываемые моменты эстетического удовольствия.

"В центральный пруд зоопарка были выпущены карпы Кои. Они перезимовали в закрытом помещении. Сейчас стало тепло и мы можем вернуть их к пруду", — отмечают в сообщении.

Работник зоопарка выпускает карпа в водоем. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

Карпы плавают в пруду в Одесском зоопарке. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

Что известно о карпах Кои

Карпы Кои — это особый вид карпа, отличающийся своей яркой окраской и спокойным характером. Они отличаются необыкновенно красивым цветом тела. Эти рыбы в XIV веке разводились в декоративных водоемах Японии, там символизируют дружбу и любовь.

Отличные декоративные свойства этих водных животных сочетаются с устойчивостью к изменению погодных условий, отличным здоровьем и неприхотливостью. Кроме этого, карпы Кои долгожители, ведь их средняя продолжительность жизни составляет около 50 лет.

Напомним, что в Одесском зоопарке недавно от зимней спячки в зоопарке проснулись медведи. После долгого периода покоя и отдыха они уже начали активно исследовать свои вольеры.

Также мы писали, что на территорию Буджацких степей возвращают диких животных, которые когда-то жили в Европе. Так, выпуск куланов в природу Одесчины является частью программы по возрождению природы.