Ехали медведи на самокатах — в Одесском зоопарке проведут конкурс детских рисунков
1 июня в Одесском зоопарке состоится уникальное и веселое мероприятие для детей и их родителей — конкурс детских рисунков "Ехали медведи на самокатах". Мероприятие организовано в честь Международного дня защиты детей.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского зоопарка.
Подробности конкурса
Для участия необходимо (любой из вариантов):
- Загрузить работы онлайн по ссылке
- Подготовить рисунок дома и принести его с собой
- Нарисовать прямо на месте и участвовать в конкурсе
Победители будут объявлены 1 июня в 15:00. Главные призы — это детские самокаты, футбольные мячи и книги о животных. В зоопарке говорят, что подарки будут разыграны в лотерее по номерам на браслетах, ни один участник не уйдет с пустыми руками.
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Напомним, в Одесском зоопарке произошло радостное событие: пугачи, являющиеся частью уникальной коллекции зоопарка, наконец-то расширили свою семью. Птенцы родились маленькими, но благодаря заботе уже готовы к своим самостоятельным первым полетам.
Также мы писали, что под весенним солнцем зоопарк оживает новыми цветами и звуками. Так, в центральном пруду были выпущены японские карпы Кои.
Добавим, с наступлением теплой погоды от зимней спячки в зоопарке проснулись медведи. После долгого периода покоя и отдыха они уже начали активно исследовать свои вольеры.
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