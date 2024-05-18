Ехали медведи на самокатах — в Одесском зоопарке проведут конкурс детских рисунков

Одесский зоопарк. Фото: Новини.LIVE

1 июня в Одесском зоопарке состоится уникальное и веселое мероприятие для детей и их родителей — конкурс детских рисунков "Ехали медведи на самокатах". Мероприятие организовано в честь Международного дня защиты детей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского зоопарка.

Читайте также:

Подробности конкурса

Для участия необходимо (любой из вариантов):

Загрузить работы онлайн по ссылке

Подготовить рисунок дома и принести его с собой

Нарисовать прямо на месте и участвовать в конкурсе

Победители будут объявлены 1 июня в 15:00. Главные призы — это детские самокаты, футбольные мячи и книги о животных. В зоопарке говорят, что подарки будут разыграны в лотерее по номерам на браслетах, ни один участник не уйдет с пустыми руками.

Больше новостей об Одесском зоопарке

Напомним, в Одесском зоопарке произошло радостное событие: пугачи, являющиеся частью уникальной коллекции зоопарка, наконец-то расширили свою семью. Птенцы родились маленькими, но благодаря заботе уже готовы к своим самостоятельным первым полетам.

Также мы писали, что под весенним солнцем зоопарк оживает новыми цветами и звуками. Так, в центральном пруду были выпущены японские карпы Кои.

Добавим, с наступлением теплой погоды от зимней спячки в зоопарке проснулись медведи. После долгого периода покоя и отдыха они уже начали активно исследовать свои вольеры.