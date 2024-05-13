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В Одеському зоопарку з'явилися нові мешканці — пташенята пугача

13 травня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одеському зоопарку з'явилися нові мешканці — пташенята пугача
Пташеня пугача в Одеському зоопарку. Фото: КУ "Одеський зоопарк"
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеському зоопарку сталася радісна подія: пугачі, що є частиною унікальної колекції зоопарку, нарешті розширили свою родину. Пташенята народились маленькими, але завдяки турботі вже готові до своїх самостійних перших польотів.

Про це повідомили у пресслужбі КУ "Одеський зоопарк".
 

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В Одеському зоопарку народились пугачі. Фото: КУ "Одеський зоопарк"

Поповнення родини пугачів

Вже не вперше в Одеському зоопарку поповнюється родина пугачів. Ось і цього разу в установі народились двоє пернатих малюків — хлопчик та дівчинка. 

"Цього разу пара пугачів подарувала нам двох чудових пташенят — хлопчика та дівчинку. Це вже не перший раз, коли наші пугачі стають щасливими батьками, і це ще один успішний крок у нашій роботі зі збереження рідкісних видів", — розповів завідувач відділом "Центр розведення хижих птахів та сов" Віктор Пілюга.

Варто зазначити, що пташенята народилися дуже маленькими, і їхні батьки дбайливо захищали їх від поглядів сторонніх. Проте з розвитком маленьких пугачів настала пора оформлення їх паспортів у вигляді кільця. Окільцювання — це важлива процедура, яка дозволяє зоологам відстежувати ріст та розвиток молодняка.
 

Окільцьовування пташенят
В зоопарку окільцюють пташенят пугачів. Фото: КУ "Одеський зоопарк"

"Незабаром пташенята почнуть літати, самостійно шукати їжу, і тоді вони будуть готові перейти до експозиційного вольєру, де відвідувачі зможуть спостерігати за їхнім життям та розвитком", — додав Віктор Пілюга.

Що відомо про пугачів

Пугачі мають латинську назву "Bubo Bubo", яка перекладається буквально як "сова сов". Вони є одні з найцікавіших представників птахів, які привертають увагу відвідувачів своїм неповторним виглядом та звичками. Як і в інших хижих, у сов гачкоподібно загнутий дзьоб та гострі кігті на ногах.  Не менш виразна й ще одна особливість пугача — вміння крутити головою навколо шиї, причому птах без особливих труднощів повертає голову на 270 градусів. 

 У природі живуть пугачі до 20 і більше років, у зоопарках часто доживають навіть і до 40. Радість від народження нових мешканців Одеського зоопарку додає життя та дива цьому місцю, де кожен день — це нова можливість дізнатися щось цікаве про світ тварин.

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Також ми повідомляли, що з настанням теплої погоди від зимової сплячки у зоопарку прокинулись ведмеді. Після довгого періоду спокою і відпочинку, вони вже почали активно досліджувати свої вольєри.

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