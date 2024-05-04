У дельті Дунаю стане більше кучерявих пеліканів — причини

Кучерявий пелікан. Фото: Rewilding Ukraine

На острові Єрмаків, що в дельті Дунаю з’явилася ще одна гніздова платформа. Її установили для підтримки розмноження кучерявого пелікана.

Про це повідомляють на своїй сторінці в Фейсбук Rewilding Ukraine.

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"Нова гніздова платформа дає надію на розмноження кучерявого пелікана в українській частині дельти", — йдеться у повідомленні.

Гніздова платформа: яка вона

За інформацією екологів, ця платформа вкрита очеретом та прикрашена муляжами птахів, з метою приваблення справжніх пеліканів для гніздування. Її установили спільними зусиллями Rewilding Ukraine та Ізмаїльського Управління Водного Господарства. Відомо, що це уже четверта подібна платформа. Всі попередні наразі функціонують в межах Дунайського біосферного заповідника та на Придунайських озерах.

Чоловіки майструють штучну платформу для гніздування. Фото: Rewilding Ukraine

Навіщо встановлюють гніздові платформи

Екологи кажуть, що такі штучні споруди вимушено встановлюють оскільки зникають природні місця для гніздування через знищення водно-болотних угідь у всій Європі. Подібні платформи в Болгарії, побудовані в рамках ініціативи "Шлях життя пелікана", вже допомогли створити нові гніздові колонії кучерявих пеліканів. Ці заходи є тимчасовими, поки не буде реалізовано масштабне відновлення водно-болотних угідь.

Платформа для гніздування пеліканів на воді. Фото: Rewilding Ukraine

Інші новини з дельти Дунаю

Нагадаємо, на територію Буджацьких степів наразі повертають диких тварин, які колись мешкали в Європі. Так, випуск куланів у дику природу Одещини є частиною програми з відродження природи.

Також ми писали, що під час обстеження бабачої колонії у Тарутинському степу, що на Одещині, спостерігачі виявили цікаве явище: тварини, які вже прокинулися, вартують біля своїх нір та риють нові домівки. Дослідники зафіксували активність принаймні 10 особин.

Додамо, екологи перевірили, як почуваються водяні буйволи, що живуть в дельті Дунаю на острові Єрмаків. Тварини добре адаптувалися до нової домівки та знову готуються до народження малят.