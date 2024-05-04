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В дельте Дуная станет больше кудрявых пеликанов — причины

4 мая 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В дельте Дуная станет больше кудрявых пеликанов — причины
Вьющийся пеликан. Фото: Rewilding Ukraine
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На острове Ермаков, что в дельте Дуная, появилась еще одна гнездовая платформа. Ее установили для поддержания размножения кудрявого пеликана.

Об этом сообщают на своей странице в Фейсбуке Rewilding Ukraine.

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"Новая гнездовая платформа дает надежду на размножение кудрявого пеликана в украинской части дельты", — говорится в сообщении.

Гнездовая платформа: какая она

По информации экологов, эта платформа покрыта тростником и украшена муляжами птиц с целью привлечения настоящих пеликанов для гнездования. Ее установили совместными усилиями Rewilding Ukraine и Измаильского управления водного хозяйства. Известно, что это уже четвертая подобная платформа. Все предыдущие функционируют в пределах Дунайского биосферного заповедника и на Придунайских озерах.

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Мужчины мастерят искусственную платформу для гнездования. Фото: Rewilding Ukraine

Зачем устанавливают гнездовые платформы

Экологи говорят, что такие искусственные сооружения вынужденно устанавливают, поскольку исчезают естественные места для гнездования из-за уничтожения водно-болотных угодий по всей Европе. Подобные платформы в Болгарии, построенные в рамках инициативы "Путь жизни пеликана", уже помогли создать новые гнездовые колонии кудрявых пеликанов. Эти мероприятия временные, пока не будет реализовано масштабное восстановление водно-болотных угодий.

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Платформа для гнездования пеликанов на воде. Фото: Rewilding Ukraine

Другие новости из дельты Дуная

Напомним, на территорию Буджацких степей возвращают диких животных, которые когда-то проживали в Европе. Так, выпуск куланов в природу Одесчины является частью программы по возрождению природы.

Также мы писали, что во время обследования колонии бабаков в Тарутинской степи, что на Одесчине, наблюдатели обнаружили интересное явление: уже проснувшиеся животные сторожат у своих нор и роют новые дома. Исследователи зафиксировали активность не менее 10 особей.

Экологи проверили, как чувствуют себя водяные буйволы, живущие в дельте Дуная на острове Ермаков. Животные хорошо адаптировались к новому дому и снова готовятся к рождению малышей.

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