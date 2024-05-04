В дельте Дуная станет больше кудрявых пеликанов — причины

Вьющийся пеликан. Фото: Rewilding Ukraine

На острове Ермаков, что в дельте Дуная, появилась еще одна гнездовая платформа. Ее установили для поддержания размножения кудрявого пеликана.

Об этом сообщают на своей странице в Фейсбуке Rewilding Ukraine.

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"Новая гнездовая платформа дает надежду на размножение кудрявого пеликана в украинской части дельты", — говорится в сообщении.

Гнездовая платформа: какая она

По информации экологов, эта платформа покрыта тростником и украшена муляжами птиц с целью привлечения настоящих пеликанов для гнездования. Ее установили совместными усилиями Rewilding Ukraine и Измаильского управления водного хозяйства. Известно, что это уже четвертая подобная платформа. Все предыдущие функционируют в пределах Дунайского биосферного заповедника и на Придунайских озерах.

Мужчины мастерят искусственную платформу для гнездования. Фото: Rewilding Ukraine

Зачем устанавливают гнездовые платформы

Экологи говорят, что такие искусственные сооружения вынужденно устанавливают, поскольку исчезают естественные места для гнездования из-за уничтожения водно-болотных угодий по всей Европе. Подобные платформы в Болгарии, построенные в рамках инициативы "Путь жизни пеликана", уже помогли создать новые гнездовые колонии кудрявых пеликанов. Эти мероприятия временные, пока не будет реализовано масштабное восстановление водно-болотных угодий.

Платформа для гнездования пеликанов на воде. Фото: Rewilding Ukraine

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