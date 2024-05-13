В Одесском зоопарке появились новые жители — птенцы филина

Птенец филина в Одесском зоопарке. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

В Одесском зоопарке произошло радостное событие: филины, часть уникальной коллекции зоопарка, наконец расширили свою семью. Птенцы родились маленькими, но благодаря заботе уже готовы к своим самостоятельным первым полетам.

Об этом сообщили в пресс-службе КУ "Одесский зоопарк".

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В Одесском зоопарке родились филины. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

Пополнение семьи филинов

Уже не первый раз в Одесском зоопарке пополняется семья филин. Вот и на этот раз в учреждении родились двое пернатых малышей — мальчик и девочка.

"На этот раз пара филин подарила нам двух замечательных птенцов — мальчика и девочку. Это уже не первый раз, когда наши филина становятся счастливыми родителями, и это еще один успешный шаг в нашей работе по сохранению редких видов", — рассказал заведующий отделом "Центр разведения хищных птиц и сов" Виктор Пилюга.

Стоит отметить, что птенцы родились очень маленькими, и их родители бережно защищали от взглядов посторонних. Однако с развитием маленьких филинов наступила пора оформления их паспортов в виде кольца. Окольцевание — это важная процедура, позволяющая зоологам отслеживать рост и развитие молодняка.

В зоопарке окольцуют птенцов филина. Фото: КУ "Одесский зоопарк"

"Вскоре птенцы начнут летать, самостоятельно искать пищу, и тогда они будут готовы перейти к экспозиционному вольеру, где посетители смогут наблюдать за их жизнью и развитием", — добавил Виктор Пилюга.

Что известно о филинах

Пугачи имеют латинское название "Bubo Bubo", которое переводится буквально как "сова сов". Они являются одними из самых интересных представителей птиц, которые привлекают внимание посетителей своим неповторимым видом и привычками. Как и у других хищных, у сов крючкообразно загнутый клюв и острые когти на ногах. Не менее выразительна и еще одна особенность филина — умение крутить головой вокруг шеи, причем птица без особого труда поворачивает голову на 270 градусов.

В природе филины живут до 20 и более лет, в зоопарках часто доживают даже и до 40. Радость от рождения новых жителей Одесского зоопарка придает жизнь и чудеса этому месту, где каждый день это новая возможность узнать что-то интересное о мире животных.

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