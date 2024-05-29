Яким буде новий навчальний рік в Одесі — що зміниться

Підготовка до навчального року в Одесі триває. Ілюстративне фото: Freepik

Цьогоріч діти підуть до школи традиційно 1 вересня. До цього заклади освіти повинні будуть підготувати усе необхідне для забезпечення комфортного та безпечного процесу навчання, згідно рекомендаціям МОН. Очно будуть працювати тільки ті заклади, які мають укриття. Також сьогодні залишається проблема із педагогічним складом.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Українська освіта закордоном

Наразі близько 17,5 одеських учнів перебувають за кордоном. Більшість із них продовжують здобувати освіту відповідно до української програми онлаїн. У зв'язку з цим було розроблено спеціальний курс.

"Ці школи діятимуть так так, що діти, які навчаються закордоном, можуть вивчати в Україні тільки ті предмети, які відрізняються. Йдеться про українську мову та літературу, географію та історію", — зазначає Олена Буйневич.

Укриття в школах Одеси

В Одесі до початку повномасштабного вторгнення було більше 110 тисяч учнів, а наразі цей показник зменшився та в школах місто навчаються — 96,5 тисяч дітей. Серед них є як одесити, так і внутрішньо переміщені особи. Крім цього, лише три школи працюють дистанційно через відсутність укриттів.

"При цьому 60 тисяч дітей навчаються очно або за змішаною формою. Навіть у порівнянні з минулим роком, це велика цифра. Варто зазначити, що з 121 закладів середньої освіти більше 90 шкіл мають своє укриття, а ще 29 користуються тими, що розташовані поруч", — зазначає Олена Буйневич.

Вона додала, що в одній з трьох шкіл питання щодо споруди захисту вирішується і восени діти вже вийдуть на очне навчання.

Нестача вчителів в Одесі

З професійними кадрами у сфері навчання в Одесі ситуація залишається складною. Якщо до повномасштабного вторгнення було близько 600 вакансій на позицію вчителя, то зараз цей показник збільшився.

"Насьогодні більше ніж 700 вакансій розміщено на позиції вчителів у школах. Звичайно, ця нестача компенсується надмірним навантаженням тих, хто зараз працює", — зазначила Олена Буйневич.

Нагадаємо, що в Одеській області за сприяння Литовської Республіки планують побудувати велику школу-бомбосховище в рамках проєкту "Школа для України". Цей заклад буде створено з нуля на місці, де раніше навіть не існувало подібних укриттів