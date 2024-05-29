Каким будет новый учебный год в Одессе — что изменится

Подготовка к учебному году в Одессе продолжается. Иллюстративное фото: Freepik

В этом году дети пойдут в школу традиционно 1 сентября. К этому учебные заведения должны будут подготовить все необходимое для обеспечения комфортного и безопасного процесса обучения, согласно рекомендациям МОН. Очно будут работать только те учреждения, у которых есть укрытия. Сегодня остается проблема с педагогическим составом.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Украинское образование за границей

В настоящее время около 17,5 одесских учеников находятся за границей. Большинство из них продолжают получать образование в соответствии с украинской программой онлаин. В этой связи был разработан специальный курс.

"Эти школы будут действовать так, что дети, которые учатся за границей, могут изучать в Украине только те предметы, которые отличаются. Речь идет об украинском языке и литературе, географии и истории", — отмечает Елена Буйневич.

Укрытие в школах Одессы

В Одессе к началу полномасштабного вторжения было более 110 тысяч учеников, сейчас этот показатель уменьшился и в школах город учатся — 96,5 тысяч детей. Среди них есть как одесситы, так и внутренне перемещенные лица. Кроме того, только три школы работают дистанционно из-за отсутствия укрытий.

"При этом 60 тысяч детей учатся очно или по смешанной форме. Даже по сравнению с прошлым годом, это большая цифра. Стоит отметить, что из 121 заведений среднего образования более 90 школ имеют свое укрытие, а еще 29 пользуются рядом расположенными" , — отмечает Елена Буйневич.

Она добавила, что в одной из трех школ вопрос о сооружении защиты решается и осенью дети уже выйдут на очное обучение.

Нехватка учителей в Одессе

С профессиональными кадрами в сфере обучения в Одессе ситуация остается сложной. Если до полномасштабного вторжения было около 600 вакансий на позицию учителя, сейчас этот показатель увеличился.

"На сегодняшний день более 700 вакансий размещено на позиции учителей в школах. Конечно, эта нехватка компенсируется чрезмерной нагрузкой тех, кто сейчас работает" , — отметила Елена Буйневич.

Напомним, что в Одесской области при содействии Литовской Республики планируют построить большую школу-бомбоубежище в рамках проекта "Школа для Украины". Это заведение будет создано с нуля на месте, где раньше даже не существовало подобных укрытий.