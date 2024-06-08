Трагическая гибель 10-летнего мальчика на водоеме в Одесской области

Люди оказывают первую помощь ребенку. Фото: Нацполиция

Полицейские расследуют обстоятельства трагической гибели 10-летнего мальчика на водоеме в Раздельнянском районе Одесской области. Известно, что малолетний был на отдыхе у местного пруда с отцом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Предварительно установлено, что мальчик вместе с папой пошел на пруд, и во время того, как сын купался, отец, который находился на берегу, отвлекся и выпустил ребенка из виду, и тот исчез. Мужчина вместе с находившимися рядом односельчанами бросились его искать и через некоторое время вытащили парня без сознания из воды. Спасти ребенка не удалось. Правоохранители сообщили, что кроме погибшего мальчика в семье еще шестеро детей. В поле зрения стражей порядка семья не попадала и по месту жительства характеризуется положительно.

Пруд, в котором погиб малолетний парень. Фото: Нацполиция

Следователи открыли производство

Следователи территориального подразделения полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". Тело ребенка будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Полицейские еще раз призывают родителей следить за маленькими детьми и заботиться об их безопасности в быту и на отдыхе. Ребенок не всегда может оценить уровень опасности и справиться.

Напомним, недавно в Болградском районе в пруду погиб 7-летний мальчик. Возле водоема он был без сопровождения взрослых, поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду.