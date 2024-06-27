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На пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку — где лучше не купаться

27 июня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Кишечная палочка на пляжах Одессы: в мэрии назвали список опасных мест
Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На некоторых пляжах Одессы был обнаружен высокий уровень кишечной палочки, что создает опасность для здоровья отдыхающих. Так, пока не рекомендуется посещать ряд центральных зон отдыха города, в том числе пляж в Аркадии.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

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Опасность для отдыхающих

На пляжах "10-я станция Большого Фонтана", "Аркадия", "Ланжерон" и месте сброса сточных вод по ул. Дача Ковалевского специалисты обнаружили высокий уровень кишечной палочки. Четыре из пяти проб морской воды не соответствуют нормам, поэтому купание там представляет опасность для здоровья посетителей.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем, однако посетителям пляжей рекомендуется быть осторожными и соблюдать правила гигиены" , — отмечают в горсовете.

Кроме этого, за последнюю неделю острыми кишечными инфекциями заболели 83 одессита, из которых 42,2% — дети. Большинство из них отравились из-за употребления немытых овощей и фруктов, а также мясных и молочных продуктов.

Больше о пляжах Одессы

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE побывали на пляже Caleton, который первым открылся с начала курортного сезона. Сам пляж чистый, вода также прозрачная и теплая, так что ничего не мешает вашему отдыху. На территории есть спасательная башня для безопасности отдыхающих.

Однако за шесть месяцев 2024 года в водоемах Одесской области погибли шесть человек. Чаще всего трагедии случались из-за несоблюдения правил безопасности при купании и нахождении у воды. Спасатели ГСЧС призывают соблюдать правила поведения в воде и следить за малыми детьми, которые могут заходить в море без родителей.

Одесса
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кишечная палочка
пляж
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