На в'їзді до Ланжерону знову встановили шлагбаум — що відомо

Проїзд платний — на Ланжероні знову встановлюють шлагбаум
Проїзд до пляжу "Ланжерон" в Одесі знову закрили для відвідувачів. Там уже не вперше встановлюють шлагбаум, аби зробити платне паркування та отримувати заробіток з відпочивальників.
Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
Шлагбаум на Ланжероні
У мережі з'явилося відео, як невідомі особи знову встановлюють будки та шлагбаум перед в'їздом до одного з найпопулярніших міських пляжів Одеси. Так, дорога до пляжу "Ланжерон" в Одесі перекрита, а за проїзд та парковку, ймовірно, доведеться платити.
Перекриті дороги до пляжів Одещини
Ми писали, що проїзд до моря у селі Фонтанка на Одещині знову закрили для відвідувачів. Там уже вдруге встановили шлагбаум та з відпочивальників беруть гроші за паркування.
Раніше ми повідомляли, що дорогу до моря на 13-й станції Великого Фонтану в Одесі заблокувало товариство з обмеженою відповідальністю "Олександрія "С" та встановило там бетонні блоки. У міськраді зазначили, що дії підприємців є цілком законними та вони мають право на обмеження проїзду.
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