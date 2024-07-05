На в'їзді до Ланжерону знову встановили шлагбаум — що відомо

Чоловіки зносять подібну будку на Одещині. Ілюстративне фото: скриншот

Проїзд до пляжу "Ланжерон" в Одесі знову закрили для відвідувачів. Там уже не вперше встановлюють шлагбаум, аби зробити платне паркування та отримувати заробіток з відпочивальників.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Шлагбаум на Ланжероні

У мережі з'явилося відео, як невідомі особи знову встановлюють будки та шлагбаум перед в'їздом до одного з найпопулярніших міських пляжів Одеси. Так, дорога до пляжу "Ланжерон" в Одесі перекрита, а за проїзд та парковку, ймовірно, доведеться платити.

Перекриті дороги до пляжів Одещини

Ми писали, що проїзд до моря у селі Фонтанка на Одещині знову закрили для відвідувачів. Там уже вдруге встановили шлагбаум та з відпочивальників беруть гроші за паркування.

Раніше ми повідомляли, що дорогу до моря на 13-й станції Великого Фонтану в Одесі заблокувало товариство з обмеженою відповідальністю "Олександрія "С" та встановило там бетонні блоки. У міськраді зазначили, що дії підприємців є цілком законними та вони мають право на обмеження проїзду.