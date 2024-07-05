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Проїзд платний — на Ланжероні знову встановлюють шлагбаум

5 липня 2024 16:26
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На в'їзді до Ланжерону знову встановили шлагбаум — що відомо
Чоловіки зносять подібну будку на Одещині. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Проїзд до пляжу "Ланжерон" в Одесі знову закрили для відвідувачів. Там уже не вперше встановлюють шлагбаум, аби зробити платне паркування та отримувати заробіток з відпочивальників. 

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Шлагбаум на Ланжероні

У мережі з'явилося відео, як невідомі особи знову встановлюють будки та шлагбаум перед в'їздом до одного з найпопулярніших міських пляжів Одеси. Так, дорога до пляжу "Ланжерон" в Одесі перекрита, а за проїзд та парковку, ймовірно, доведеться платити. 

Перекриті дороги до пляжів Одещини

Ми писали, що проїзд  до моря у селі Фонтанка на Одещині знову закрили для відвідувачів. Там уже вдруге встановили шлагбаум та з відпочивальників беруть гроші за паркування. 

Раніше ми повідомляли, що дорогу до моря на 13-й станції Великого Фонтану в Одесі заблокувало товариство з обмеженою відповідальністю  "Олександрія "С" та встановило там бетонні блоки. У міськраді зазначили, що дії підприємців є цілком законними та вони мають право на обмеження проїзду.

Одеса відпочинок Чорне море пляж Одеська область Новини Одеси проїзд оплата

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