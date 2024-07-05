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Проезд платный — на Ланжероне снова устанавливают шлагбаум

5 июля 2024 16:26
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На въезде в Ланжерон снова установили шлагбаум — что известно
Мужчины сносят подобную будку в Одесской области. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Проезд на пляж "Ланжерон" в Одессе снова закрыли для посетителей. Там уже не первый раз устанавливают шлагбаум, чтобы сделать платную парковку и получать заработок с отдыхающих.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Шлагбаум на Ланжероне

В сети появилось видео, как неизвестные снова устанавливают будки и шлагбаум перед въездом в один из самых популярных городских пляжей Одессы. Так, дорога к пляжу "Ланжерон" в Одессе перекрыта, а за проезд и парковку, вероятно, придется платить.

Перекрытые дороги к пляжам Одесчины

Мы писали, что проезд к морю в селе Фонтанка в Одесской области снова закрыли для посетителей. Там уже второй раз установили шлагбаум и с отдыхающих берут деньги за парковку.

Ранее мы сообщали, что дорогу к морю на 13-й станции Большого Фонтана в Одессе заблокировало общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Александрия "С" и установило там бетонные блоки. В горсовете отметили, что действия предпринимателей вполне законны и имеют право на ограничение проезда.

Одесса отдых Черное море пляж Одесская область Новости Одессы проезд оплата

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