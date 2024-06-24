Нові подробиці бійки на Ланжероні: дані від поліції

Зламаний паркувальний апарат. Фото: Нацполіція

З'явились нові подробиці інциденту біля в'їзду до Ланжерону. У ході слідства стало відомо, що почали скандал одесити, а у самому його розпалі вони викрали гроші та втекли.

Про це повідомли у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

В Одесі ввечері біля в’їзду на Ланжерон компанія молодиків почала ламати шлагбаум, що регулює проїзд автівок до моря та платну парковку. Правоохоронці з'ясували, що на зауваження 18-річного охоронця і двох контролерів зловмисники не реагували.

Місце контролера. Фото: Нацполіція

Тоді виникла бійка, під час якої один із порушників забіг до приміщення, де зберігались гроші, і викрав 6 000 гривень з касового апарату. Всі учасники втекли до приїзду поліції.

Дії поліції

Наразі поліцейські встановили лише одного з крадіїв — ним виявився 36-річний місцевий житель. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Поліція з'ясовує всі обставини події, слідство триває.

Випадки пограбування на Одещині

Ми писали, що пенсіонер пограбував працівників поштового відділення на Одещині. Чоловік вкрав з каси понад 8 тисяч гривень, а потім намагався втекти з місця злочину.



Також ми повідомляли, що в Одесі молодий чоловік вкрав гаманець у перехожої та хотів через це сісти в тюрму. Так одесит планував уникнути мобілізації.