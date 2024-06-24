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Драка и снос шлагбаума на Ланжероне — появились новые подробности

24 июня 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новые подробности драки на Ланжероне: данные от полиции
Сломанный парковочный аппарат. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Появились новые подробности инцидента у въезда в Ланжерон. В ходе следствия стало известно, что начали скандал одесситы, а в самом его разгаре они похитили деньги и скрылись.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

В Одессе вечером у въезда на Ланжерон компания молодых людей начала ломать шлагбаум, регулирующий проезд автомобилей к морю и платную парковку. Правоохранители выяснили, что на замечания 18-летнего охранника и двух контролеров злоумышленники не реагировали.

Подробности драки на Ланжероне
Место контроллера. Фото: Нацполиция

Тогда возникла потасовка, во время которой один из нарушителей забежал в помещение, где хранились деньги, и похитил 6 000 гривен из кассового аппарата. Все участники скрылись до приезда полиции.

Действия полиции

Полицейские установили только одного из воров — им оказался 36-летний местный житель. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все происшествия, следствие продолжается.

Случаи ограбления в Одесской области

Мы писали, что пенсионер ограбил работников почтового отделения в Одесской области. Мужчина украл из кассы более 8 тысяч гривен, а затем пытался скрыться с места преступления.

Также мы сообщали, что в Одессе молодой человек украл кошелек у прохожей, и хотел из-за этого сесть в тюрьму. Таким образом, одессит планировал избежать мобилизации.

Одесса
драка
пляж
грабеж
Одесская область
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