В Одесі молодий чоловік скоїв злочин, аби уникнути мобілізації

Поліцейський знімає відбитки пальців чоловіка, який вкрав гаманець. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесі молодий чоловік вкрав гаманець у перехожої, щоб уникнути мобілізації. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Про крадіжку з незвичним мотивом повідоміли у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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За даними правоохоронців, зловмисник спочатку спостерігав за жінкою, яка тримала гаманець у руках. Він йшов за нею, а потім підбіг і вирвав у жінки гаманець.

"Потерпіла звернулася по допомогу до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та розшукали його. Ним виявився 18-річний містянин", — розповіли поліцейські.

Чоловіка затримали. За його словами, гаманець, в середині якого було майже 13 тис. грн, а також документи, навушники та смартфон, він викинув.

"Молодик пояснив: майно йому не було потрібне, він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації", — повідомили правоохоронці.

Тепер одеситу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ТЦК не мають права вилучати військовий квиток у громадян. Якщо це сталося — військові повинні видати замість квитка будь-яке тимчасове посвідчення.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язаний має право на відстрочку від мобілізації, якщо його дружина служить в армії. Але лише за умови наявності у подружжя хоча б однієї неповнолітньої дитини.