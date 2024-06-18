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В Одессе мужчина ограбил женщину, чтобы не служить в армии — подробности от Нацполиции

18 июня 2024 05:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Одессе молодой человек совершил преступление, чтобы избежать мобилизации
Полицейский снимает отпечатки пальцев мужчины, укравшего кошелек. Фото: od.npu.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Одессе молодой человек украл кошелек у прохожей, чтобы избежать мобилизации. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

О воровстве с необычным мотивом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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По данным стражей порядка, злоумышленник сначала наблюдал за женщиной, которая держала кошелек в руках. Он шел за ней, а потом подбежал и вырвал у женщины кошелек.

"Потерпевшая обратилась за помощью в отдел полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его. Им оказался 18-летний горожанин", — рассказали полицейские.

Мужчину задержали. По его словам, кошелек, внутри которого было почти 13 тыс. грн, а также документы, наушники и смартфон, он выбросил.

"Новолуние объяснило: имущество ему не было нужно, он рассчитывал на то, что с судимостью за уголовное правонарушение в будущем избежит мобилизации", — сообщили правоохранители.

Теперь одесситу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ТЦК не вправе забирать военный билет у граждан. Если это произошло — военные должны выдать   вместо билета любое временное удостоверение.

Также мы сообщали, что военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации, если его жена служит в армии. Но только при наличии у супругов хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

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грабеж
Одесса
Нацполиция
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ограбление

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