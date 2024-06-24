Пенсіонер на Одещині силою забрав гроші з каси пошти: подробиці

Запис із камер відеоспостереження. Фото: Нацполіція

У Подільську, що на Одещині, пенсіонер пограбував працівників поштового відділення. Чоловік вкрав з каси понад 8 тисяч гривень, а потім намагався втекти з місця злочину, однак поліція його все одно затримала.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Деталі злочину

69-річний чоловік отримав на пошті посилку з автозапчастиною та заплатив за неї понад дві тисячі гривень. Після цього він повернувся, вимагаючи повернення коштів, бо товар йому не підійшов. Працівники відмовили, через це почався конфлікт.

Чоловік схопив канцелярський ніж та став погрожувати. Потім він зайшов за робочий стіл, відкрив касу і забрав вісім з половиною тисяч гривень. Після пограбування злочинець поїхав на своєму автомобілі. Поліція швидко встановила особу зловмисника та затримала його за годину після пограбування.

Яке покарання

Чоловікові повідомили про підозру у грабежі, скоєному в умовах воєнного стану. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Випадки пограбування на Одещині

Ми писали, що в Одесі молодий чоловік вкрав гаманець у перехожої, та хотів через це сісти в тюрму. Таким чином одесит планував уникнути мобілізації.

Також ми повідомляли, що в Одесі затримали 36-річного зловмисника, який пограбував містянина посеред білого дня. Чоловік намагався вирвати з рук потерпілого телефон, але викрав гроші та документи.