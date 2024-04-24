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Пограбував серед білого дня — в Одесі затримали зловмисника

24 квітня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Пограбував серед білого дня — в Одесі затримали зловмисника
Поліцейські затримали грабіжника. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який пограбував одесита посеред білого дня. Чоловік намагався вирвати з рук потерпілого телефон, проте в результаті викрав гроші та документи. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області

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Деталі інциденту

В  Київському районі Одеси зловмисник вирішив пограбувати одесита, який проходив і тримав у руках телефон. Спочатку грабіжник попросив закурити, а потім спробував вирвати мобільний з рук чоловіка. Це йому не вдалося, проте в ході штовханини зловмисник викрав понад 2 000 гривень та документи з кишені потерпілого. Після скоєного грабіжник одразу пішов витрачати чужі кошти.

Що загрожує

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ, а саме у грабежі, вчиненому повторно в умовах воєнного стану. Наразі йому загрожує до десяти років позбавлення волі. 

Злочини на Одещині

Раніше ми писали, що два працівника Укрзалізниці викрали дизель з маневрового тепловоза, який належить регіональній філії "Одеська залізниця". За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також ми повідомляли про те, що в Ізмаїлі Одеської області правоохоронці викрили злочинну групу, яка вкрала грантові кошти громади. Йдеться про вісім мільйонів, які було виділено на закупівлю управлінських послуг..

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