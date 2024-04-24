Пограбував серед білого дня — в Одесі затримали зловмисника

Поліцейські затримали грабіжника. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який пограбував одесита посеред білого дня. Чоловік намагався вирвати з рук потерпілого телефон, проте в результаті викрав гроші та документи.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

В Київському районі Одеси зловмисник вирішив пограбувати одесита, який проходив і тримав у руках телефон. Спочатку грабіжник попросив закурити, а потім спробував вирвати мобільний з рук чоловіка. Це йому не вдалося, проте в ході штовханини зловмисник викрав понад 2 000 гривень та документи з кишені потерпілого. Після скоєного грабіжник одразу пішов витрачати чужі кошти.

Що загрожує

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ, а саме у грабежі, вчиненому повторно в умовах воєнного стану. Наразі йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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