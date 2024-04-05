Викрали 200 літрів палива — на Одещині затримали працівників "Укрзалізниці"

Затримані працівники залізниці. Фото: Нацполіція

Два працівника "Укрзалізниці" викрали дизель з маневрового тепловоза, який належить регіональній філії "Одеська залізниця". За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в одеській області.

Читайте також:

Деталі злочинної схеми

Машиніст тепловоза змовився зі своїм помічником та зливали паливо з транспорту, аби потім його продати. Так, під час руху вони телефонували двом своїм спільникам, а ті на автомобілі під’їжджали в обумовлене місце та забирали каністри з паливом. Таким чином вони змогли викрасти 200 літрів дизеля.

Що вилучили під час обшуків

Службову документацію,

мобільні телефони;

"чорнові записи";

ємності з паливно-мастильними матеріалами;

порожні каністри;

два автомобілі.

Що загрожує

Двом співробітникам залізниці та двом їхнім спільникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України у крадіжці, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що командир одного з підрозділів ЗСУ під час повномасштабної війни вирішив заробити на стратегічних запасах. Чоловік продавав паливо свого підрозділу, чим завдав збитків державі на понад мільйон гривень.

Також ми повідомляли, що в Ізмаїлі Одеської області правоохоронці викрили злочинну групу, яка вкрала грантові кошти громади. Йдеться про вісім мільйонів, які було виділено на закупівлю управлінських послуг.