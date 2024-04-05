Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Викрали 200 літрів палива — на Одещині затримали працівників "Укрзалізниці" arrow

Викрали 200 літрів палива — на Одещині затримали працівників "Укрзалізниці"

5 квітня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Викрали 200 літрів палива — на Одещині затримали працівників "Укрзалізниці"
Затримані працівники залізниці. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Два працівника "Укрзалізниці" викрали дизель з маневрового тепловоза, який належить регіональній філії "Одеська залізниця". За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в одеській області.

Читайте також:

Деталі злочинної схеми

Машиніст тепловоза змовився зі своїм помічником та зливали паливо з транспорту, аби потім його продати. Так, під час руху вони телефонували двом своїм спільникам, а ті на автомобілі під’їжджали в обумовлене місце та забирали каністри з паливом. Таким чином вони змогли викрасти 200 літрів дизеля. 

Що вилучили під час обшуків

  • Службову документацію, 
  • мобільні телефони;
  • "чорнові записи";
  • ємності з паливно-мастильними матеріалами; 
  • порожні каністри;
  • два автомобілі.

Що загрожує

Двом співробітникам залізниці та двом їхнім спільникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України у крадіжці, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що командир одного з підрозділів ЗСУ під час повномасштабної війни вирішив заробити на стратегічних запасах. Чоловік продавав паливо свого підрозділу, чим завдав збитків державі на понад мільйон гривень.

Також ми повідомляли, що  в Ізмаїлі Одеської області правоохоронці викрили злочинну групу, яка вкрала грантові кошти громади. Йдеться про вісім мільйонів, які було виділено на закупівлю управлінських послуг.

Одеса
Укрзалізниця
крадіжка
паливо
Одеська область
Новини Одеси
злочин
дизпаливо
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим